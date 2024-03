Fisioterapia para lesiones medulares: un trabajo de fin de grado que salta a la realidad en Oviedo

Oviedo contará desde el próximo 1 de abril con un centro que pretende revolucionar el mundo de la atención médica para personas con problemas de movilidad. "Queremos ponernos en el mapa de la rehabilitación avanzada. Al nivel de Madrid o Málaga", asegura Nacho Feito, el ovetense de 30 años que prepara a contrarreloj un proyecto por el que lleva luchando años. En la aldea de los Escalones, cerca de Santa Marina de Piedramuelle, nace el Centro Integral de Rehabilitación Avanzada (CIRNA). En un solar que en los noventa albergó un restaurante y que llevaba vacío desde 2007, se ubicará la primera clínica con estas características en el municipio.

Feito es un terapeuta ocupacional carbayón y define su proyecto como "pionero" en Asturias. "Pondremos en marcha tratamientos innovadores a través del deporte y del ejercicio físico", explica. En un mismo espacio une la nutrición, la fisioterapia, la logopedia y la neurología. El joven reconoce la dificultad para encontrar personal. "Tiré de contactos de amigos y de la universidad pero cuesta que la gente se arriesgue con un proyecto así", resume. De momento, su plantilla para el reto está compuesta por tres terapeutas ocupacionales, dos fisioterapeutas y una logopeda. De ellos, un fisioterapeuta estará especializado en pacientes con cáncer y otro terapeuta aplicará la denominada terapia de mano.

Esta especialidad, que consiste en evaluar y tratar las lesiones de la extremidad superior (hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano), es uno de los buques insignia del proyecto. Además, el espacio dispondrá de un laboratorio de férulas, donde el terapeuta especializado las elaborará de forma personalizada. Feito presume de que su centro incluye un simulacro de vivienda que en Asturias solo poseen el HUCA y la Universidad; y un circuito exterior para aprender a andar en silla de ruedas. Otra de las joyas de la corona es el gimnasio de 150 metros cuadrados, orientado a personas que ya tienen el alta médica pero que necesitan seguir rehabilitándose.

La idea nació hace diez años de su trabajo de fin de grado, que simulaba una clínica para tratar lesiones medulares. Ahora, pasa del papel a la realidad de manera más amplia dando servicio incluso a personas que sufrieron ictus o con esclerosis múltiple, sin importar su edad. El terapeuta se decidió a emprender para "elaborar sus propios tratamientos", no obstante, recalca que no competirá con la sanidad pública: "Daremos un servicio complementario al del hospital, que es muy bueno pero no puede dedicarle tanto tiempo a los pacientes".