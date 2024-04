Los vecinos solicitan una biblioteca en la antigua residencia de oficiales del Milán

Los representantes de las asociaciones vecinales Fuentes Pando (Pumarín) y Paulino Vicente (Teatinos) le piden al Ayuntamiento que negocie con el Ministerio de Defensa para hacerse con la antigua residencia de oficiales del Milán y habilitar allí una biblioteca que de servicio a los dos barrios. Ambos colectivos denuncian que la única que existe actualmente, situada en el centro social de Pumarín, que lleva el nombre de Sara Suárez Solís, no es suficiente para cubrir las necesidades de los ovetenses que viven en esta zona de la ciudad. "Se trata de un espacio de apenas cien metros cuadrados para una población que ronda los 30.000 habitantes. Según las recomendaciones de la Unión Europea, para atender a toda esta gente tendría que tener al menos mil metros cuadrados, así que tenemos un espacio diez veces menor", denuncia Santiago Camporro, presidente de la asociación Paulino Vicente, haciendo referencia a la biblioteca Sara Suárez Solís.

La residencia de oficiales del Milán está en venta. El ministerio de Defensa publicó recientemente en el BOE la convocatoria de una subasta de 41 inmuebles de su propiedad en la que vuelve a figurar el edificio de cuatro alturas ubicado en la confluencia de la calle Francisco Rodríguez García (antigua Amparo Pedregal) con la plaza de Santullano. El Estado pide por la antigua residencia 554.000 euros después de que en 2021 no llegara a buen puerto un proyecto de un grupo de inversores de Cantabria de convertirlo en una residencia de estudiantes. Si nadie puja, habrá una segunda subasta que partirá del medio millón de euros casi redondo. "El Ayuntamiento no tiene porqué comprar el edificio, también pueden negociar algún tipo de permuta", asegura Santiago Camporro.

No es la primera vez que la antigua residencia de oficiales del Milán se pone a la venta. Después de varios intentos fallidos de subasta, la venta llegó a cerrarse en el verano de hace tres años en 689.500 euros. Los inversores llegaron a depositar el 5 por ciento de fianza como adelanto de la operación, pero finalmente no se llevó a cabo. El propio Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), considera que, actualmente, la antigua residencia de oficiales "Comandante Vallespín" es "inhabitable". Además, el hecho de que el edificio esté ubicado muy cerca de la iglesia de San Julián de los Prados exige afrontar trámites relacionados con Patrimonio Cultural, una traba que algunas fuentes señalan como la principal causa de la falta de compradores. "Lo que está claro es que en la biblioteca actual no se pueden hacer las mismas actividades que se hacen en otras instalaciones similares que hay en Oviedo por falta de espacio", señala Camporro.

El presidente de la asociación de vecinos Paulino Vicente propone además que el primer piso de la residencia de oficiales se utilice como oficina municipal para que los ciudadanos puedan realizar algunos trámites sin tener que acudir al Ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo