Cultura y Ayuntamiento fían a un plan director la regulación de las actividades en el Campo

La crisis del Campo San Francisco se acaba nada más empezar. Dos días después de que el Alcalde de Oviedo denunciara la exigencia del Principado de una autorización previa para cualquier actividad que se desarrolle en el parque del centro de Oviedo, las dos administraciones han trasladado mensajes de normalidad y acuerdo en los que se fía una solución a la actividad en el pulmón verde de San Francisco a un acuerdo marco bendecido por ambas partes.

En febrero de 2016, el Principado de Asturias incluyó en su Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) 16 jardines históricos, entre los que figuraba el Campo San Francisco. Ocho años más tarde, el pasado mes de febrero, la Comisión de Patrimonio se reunió y emitió un requerimiento dirigido al Ayuntamiento que Cultura envió el 4 de marzo y en el que se recordaba a la administración local que la organización de actividades o instalaciones en el Campo requieren "autorización previa" de Patrimonio por afectar a un jardín histórico, en virtud del artículo 59 de la ley de Patrimonio.

En realidad, las cosas serían más fáciles con un Plan Director, un documento que establezca las pautas de las actividades que se desarrollan de forma más o menos habitual en el Campo y que dictamine, además, qué se puede y qué no se puede hacer en el jardín histórico. En este sentido, fuentes del gobierno regional indicaron que el Ayuntamiento de Oviedo inició en 2021 un proceso para redactar este Plan Director, un instrumento que permitiría regular, también, el tráfico de vehículos rodados por el interior del jardín histórico y la situación del arbolado y los elementos decorativos.

Tres años más tarde, el Ayuntamiento no ha finalizado este documento, motivo por el cual la Comisión de Patrimonio habría tenido que reiterar la exigencia de autorizar cualquier actividad extraordinaria en el Campo. En todo caso, el Ayuntamiento está dispuesto, ahora, a finalizar ese documento marco, evitar así estos roces con Cultura y mejorar la regulación del parque. "Una vez que se disponga del Plan Director y este reciba el visto bueno del Consejo de Patrimonio", indicó ayer el Principado, "el Ayuntamiento no deberá solicitar autorización a Cultura para llevar a cabo las actuaciones allí contempladas, pero al no contar aún con él, lo que ha hecho el Consejo de Patrimonio es recordar al consistorio que todas las autorizaciones de instalaciones temporales en este ámbito han de ser informadas por Patrimonio".

La polémica por estos permisos llega justo cuando el paseo del Bombé se prepara para acoger una exposición de vehículos militares dentro de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de este 2024 en Asturias, con desfile en Oviedo el día 25 de mayo. La muestra de tanques y armamento ha obligado, además, a desplazar el reparto del bollo de la Balesquida a Porlier.

Más allá de estos choques, que visibilizó el Alfredo Canteli con unas declaraciones en una reunión de alcaldes propiciada esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, indicaba ayer que las cuestiones relativas a los permisos del Campo en nada empañan la "buena sintonía", y el "clima de colaboración", recalcó, que reina entre el gobierno local y Cultura en muchos otros proyectos "claves y estratégicos para Oviedo".

