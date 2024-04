El nacimiento se monta todo el año en Oviedo

Entre espátulas, pegamento, brochas y pinceles, la sede de la Asociación Belenista de Oviedo se ha convertido durante la última semana en una escuela. Quince alumnos se han animado a aprender las técnicas para montar, con todo tipo de detalles, el tradicional portal de Belén, una afición que cada vez gana más adeptos en la capital asturiana. Lo confirma la presidenta de la asociación, Eulalia Nacimiento, que explica orgullosa el proceso de aprendizaje en la última sesión creativa: «La gente empieza pensando que es muy difícil y no saben lo grandes artistas que son».

En cinco clases de unas tres horas, los participantes en la vigésima edición del curso de belenismo lograron terminar un diorama cada uno, con San José, la Virgen María y el Niño Jesús. «Han ido muy rápido», dice orgullosa la presidenta y profesora. Al final, todas las obras son distintas, ya que cada cual le añadió los detalles y su toque personal al nacimiento. Pilar González, Teresa Varela, Ángela Brasa, Ángeles Martínez y Manuel González llevan varios años apuntándose al curso. Ultiman los detalles de sus piezas, que tienen varias dimensiones. «Es una técnica muy bonita. Acabamos enamoradas del asunto», afirman.

Aunque dicen no tener mucho hueco en casa, sí que encontrarán un espacio para guardar el portal que tanto esfuerzo les ha costado. Por su parte, Mané Herrero debuta en las clases de belenismo, aunque ya tenía experiencia en el mundo de las manualidades. «Me ha encantado y voy a seguir poniendo en práctica esta técnica en Navidad», recalca. Una época especial en la que ya piensan también en la Asociación Belenista, que empezará el lunes a preparar su exposición de Trascorrales. «No hay tiempo que perder. Si no, no llegamos», rematan.

