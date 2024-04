Llamazares acusa al equipo de Canteli de tener "amnesia" con la Memoria Histórica

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, acusó ayer al equipo de gobierno municipal de sufrir "amnesia" con todos los asuntos que tienen que ver con la "recuperación" de la Memoria Histórica. "La oposición intenta introducir este debate, pero la sensibilidad del equipo de Gobierno en este sentido es limitada. No hay más que ver cómo está el monumento a los represaliados por el franquismo que hay aquí afuera, que está totalmente descuidado, para darse una idea de que sus políticas en este sentido son limitadas", denuncia. Con ese "aquí afuera" Llamazares se refería al cementerio de El Salvador, donde tanto él como representantes del PSOE y de otras organizaciones y fuerzas políticas de izquierdas estuvieron ayer para celebrar el 93.º aniversario de la Segunda República Española junto a la fosa común en la que descansan 1.316 personas identificadas que fueron ajusticiadas por Franco por sus ideas políticas.

Después de criticar al Ayuntamiento por sus políticas relacionadas con la ley de Memoria Histórica, Llamazares le echó flores al Gobierno regional. "El Principado sí está haciendo las cosas bien en ese sentido. El hecho de que exista, a diferencia de otras comunidades, un mapa completo de fosas es importantísimo. Creo que la Universidad también está haciendo los deberes. Todavía hay mucha gente en las cunetas", sostiene el portavoz de IU en el Consistorio, que destacó la importancia del acto celebrado ayer por varias razones. "Para empezar coincide con el cincuenta aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Además, en un momento en el que reverdece la ultraderecha y con una guerra en marcha, los valores republicanos son más actuales que nunca: la paz, la participación democrática y los derechos sociales", afirma.

Por la izquierda, Begoña Collado, Francisco de Asís Fernández, Gaspar Llamazares, Manuel Martín, Natalia Sánchez y Aquilino Díaz. / Miki López

Una de las que estuvo ayer en la fosa común del cementerio ovetense fue la directora general de Memoria Democrática del Principado, que destacó la importancia de defender "la dignidad y la memoria" de todos los "compañeros y compañeras que dieron su vida por defender la libertad que nos arrebataron a un país que iba a convertirse en uno de los pioneros a la hora de alcanzar derechos y libertades". Collado, que llamó a "combatir políticas que quieren volver a llevarnos a la oscuridad", pidió unión entre los partidos y organizaciones de izquierdas para conseguirlo, para avanzar en materia de recuperación de la Memoria Histórica y para "conseguir una república en nuestra nación, que es lo que todos queremos".

Belén Suárez, con Diego Ruiz de la Peña, durante el acto de Podemos. / Félix Vallina

En esa unión de fuerzas faltó ayer Podemos, cuyos dirigentes organizaron el mismo acto, en el mismo sitio, pero una hora después del que promovieron IU y el PSOE. "Estamos en serie y no en paralelo, pero aún así es importante que esté toda la izquierda", resumió Llamazares. Después, Belén Suárez, que ayer se estrenaba en un acto como portavoz de Podemos Oviedo, le quitó hierro al asunto, aunque de aquella manera. "Vimos que había un acto a las once de la mañana, pero nadie nos llamó. No digo que lo tuvieran que hacer, pero nadie nos avisó. Aún así no hay ninguna razón de peso para que los actos no hayan sido unitarios. No hay ni animadversión ni peleas, ni mucho menos", dijo Suárez, que estuvo acompañada por el coordinador de Podemos en Asturias, Diego Ruiz de la Peña. "Estamos en un momento de retroceso de libertades, por eso estamos aquí", sostiene Ruiz de la Peña. Covadonga Tomé, la diputada por Podemos que fue expulsada de su partido, dijol sin embargo, que la separación de ambos actos "está completamente fuera de lugar" y que "tratar de desmarcarse con esto es un sinsentido".

En el acto de ayer, que finalizó con una ofrenda floral y los asistentes cantando la Internacional puño en alto, también intervinieron dos representantes de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, Manuel Martín y Aquilino Díaz. "La cita de hoy es doblemente importante porque la ley de Memoria Histórica está siendo puesta en duda en comunidades gobernadas por la derecha", señala Díaz, que además es secretario de la Fundación José Barreiro. La concejala socialista Natalia Sánchez también tomó la palabra.