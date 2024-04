El mánager ovetense Enrique Patricio premiado por la mejor "trayectoria profesional" del mundo del espectáculo

El promotor y manager ovetense Enrique Patricio tiene "la mejor trayectoria profesional", según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo A.R.T.E., que miércoles, en la clausura de su asamblea anual en Madrid, le sorprendió con la distinción. Ocurrió en una gala celebrada en Casa Mónico, que fue presentada por el actor Canco Rodríguez y donde también recibieron premios la cantante Chenoa y el grupo sevillano de rap "SFDK" -por la trayetoria artística-; y Fernandisco y el área de contenidos de TVE por su contribución a la música. Con Patricio, distinguida también por sus compañeros, se sumó Esther Fernández, de Planet Events.

"Soy afortunado porque tengo una profesión que me encanta. Y que me den el premio los compañeros me habla de una afinidad y una sintonía que siento como algo importante", decía ayer Enrique Patricio, saboreando aún el galardón.

Enrique Patricio, con su galardón. / ARTE / Miguel Paubel

Entre los atributos que la mayor asociación profesional del sector de la musica en España, que agrupa a managers, agentes artísticos, promotores, productores y directores de festivales y recintosse valoraron para darle el premio a este asturiano está el hecho de que Enrique Patricio lleva en activo en la industria musical desde princios de los noventa y al frente de EP Management desde 1997. Una firma con la que ha llevado la carrera de artistas y grupos como "Babylon Chat", "Burning", Jaime Urrutia, Pablo Moro, Paula Rojo, "Doctor Explosión", "Alberto & García", "Petit Pop" o "Pauline en la Playa", entre otros.

"Empecé en este mundillo en el año 1991-92, pero con la firma EP Managmente, más en serio y dedicándome solo a eso llevo desde el 97, siempre en Oviedo. También soy programador y promotor, y trabajo con grupos de toda España e internacionales, programando para festivles, citas de ayuntamientos, salas de conciertos... También tengo un sello discográfico, 'Boomerang disco', con el que saco dos o tres referencias al año", explica Patricio, de 53 años. Reconoce que aún le queda por delante en el sector y que siempre pensó que este tipo de reconocimentos "te llegan más al final de tu carrera profesional", así que lo sucedido el miércoles le cogió por sorpresa.

Y le trajo a la memoria, como forma de compartir el reconocimiento, "a bastante gente, pero en público sí que se lo quise agradecer a todos los grupos con los que he trabajado estos años y, sobre todo, recordé a Javier Gálvez, que falleció en el 2009. Fue quizá el primer gran manager del rock que hubo en este país, que trabajó con 'Barón rojo", "Obus", "Asfalto", Ramoncín, Loquillo, "Medina Azahara".. Tuve muy buena relación con él, hasta el punto de que en 2003 fue quien me pasó a los 'Burning'. Estaba siguiendo de reojo el trabajo que yo estaba haciendo y me los regaló. Los 10 años que trabajé con ellos se los debo a él. Para mí fue y es alguien muy importante y crucial para que yo esté en esta profesión. Sin él, igual estaría dedicándome a otra cosa", confiesa.

Sobre su forma de conducirse profesionalmente, Patricio asegura que para él la clave está en "intentar tener afinidad con el artista que lleves y poner las cartas encima de la mesa de lo que quieres tú y quiere él. Si no, puede ser complicado. He dejado de trabjar con artistas, algunos con nombre o que me daban bastante trabajo, porque no veía que tuviéramos las cosas claras… Elegí esta profesión porque me encanta; yo el lunes voy a la oficina con una sonrisa y no quiero de ninguna manera que eso deje de pasar. Y si para eso hay que sacrificar tu trabajo con algún artista si no hay sintonía, prefiero dejarlo y ser honesto conmigo mismo para seguir trabajando a gusto".

Si se le pide que se quede con alguna experiencia de las muchas vividas estos años en el mundo del especáculo, Enrique Patricio duda. "Me puedo acordar de momentos concretos, como cuando Gálvez me llamó para que llevara a los 'Burning' o cuando conseguí hacer giras en Latinoamérica, como pasó con me pasó con ellos, con Pablo Moro o más recientemente con 'Pablo & García'. Pero la verdad es que yo disfruto y siempre intento sacar lo positivo del trabajo diario. Hasta disfruto mucho de los viajes", reconoce. De hecho, la conversación con LA NUEVA ESPAÑA le pilló en ruta con la gira de 'Alberto&García' desde Madrid a Zaragoza, "y mañana tocará ir a Toledo, luego en valencia, luego Galicia… Y yo lo disfruto al máximo porque creo que no hay otra forma".

