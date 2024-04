Habla la mujer rescatada de un incendio en La Corredoria (Oviedo): "Me dijeron que pusiera un trapo en la boca e intentara salir, pero no podía, no se veía nada, fue horrible"

Un aparatoso incendio tuvo con el corazón en un puño a numerosos vecinos de La Corredoria durante unos eternos minutos a media tarde de ayer. Un matrimonio de origen dominicano y sus dos nietos, un niño de 5 años y una adolescente de 15, lograron escapar cuando las llamas estaban devorando su quinto piso con vistas a la calle Daniel Moyano. A pesar de su rápida reacción, el humo dejó atrapada a la vecina de otro inmueble de la misma planta y el más pequeño de los menores tuvo que ser llevado el HUCA al resultar intoxicado por inhalar mucho humo. "Mi esposo me llamó, vi que había humo, llamé al niño en su habitación y conseguimos salir, pero estaba tan nerviosa que no sé ni donde estaba quemando", declaró Ana Mercedes Guante, la inquilina de la vivienda calcinada, una vez que las llamas ya habían sido sofocadas por los bomberos. Al cierre de esta edición, todavía se desconocían las posibles causas del incendio. .

La voz de alarma la dio su vecina de planta. Charo Rodríguez se asomó a la ventana, notó un olor a humo y, cuando se dio cuenta, estaba atrapada en su propia casa. "Pensé que alguien estaba fumando, pero pronto me di cuenta de que algo pasaba en el piso de al lado", relató la mujer, que más tarde trató sin éxito de abandonar su vivienda por una puerta principal por la que no paraba de entrar humo. "Me dijeron que pusiera un trapo en la boca e intentara salir, pero no podía, no se veía nada, fue horrible. La noche era clara al lado de lo que viví", explicó la afectada.

Las llamadas a los servicios de emergencias comenzaron a producirse poco antes de las siete de la tarde. Varios viandantes alertaban de que una vecina (Rodríguez) estaba pidiendo auxilio desde la ventana de su casa, mientras grandes llamas y abundante humo salían de otra ventana próxima de la misma fachada.

Expectación vecinal durante las labores de rescate. | P. G. / Oriol López / Lucas Blanco

Escasos minutos después llegaron al lugar los bomberos. Al ver que la mujer estaba tragando abundante humo decidieron acceder a hasta la vivienda con la autoescalera desde las zonas verdes de la urbanización "Jardines del Principado", de la que forma parte el bloque afectado, y poner a salvo a la mujer, que presentaba un estado de ansiedad debido a su preocupación por salvar a sus mascotas, una perra y un gato que, posteriormente, también fueron puestos a salvo.

La señora fue atendida por el personal de una UVI-Móvil desplazado hasta el lugar de los hechos. Los sanitarios comprobaron que estaba fuera de peligro y le suministraron un ansiolítico, aunque descartaron su traslado al hospital al ver que se encontraba mucho mejor tras ver como sus animales se encontraban en perfecto estado.

También recibió asistencia sanitaria el menor de cinco años, que fue llevado al HUCA por precaución. "Tragó humo, le dieron oxígeno, pero estaba consciente", declaró la abuela, quien afirmó estar en estado de shock ante la gravedad de los daños sufridos por la vivienda y lo cerca que vieron la tragedia en la familia.

Mientras se atendía a los afectados, los efectivos municipales emprendieron su lucha contra el fuego. Al acceder al piso se encontraron una gran llamarada en el salón de la vivienda. "Realizamos la extinción con bastante éxito, aunque el fuego ya se había desarrollado por todas las instancias de la casa", indicó el inspector Francisco Javier López.

Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local confirmaron a los bomberos que los cuatro habitantes de la vivienda incendiada habían salido de la casa, dejando la puerta abierta, cuando vieron que su vida corría peligro por la intensidad de las llamas.

