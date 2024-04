La danza de "Pilobolus" llega al teatro Campoamor como "una odisea transformadora"

La compañía estadounidense "Pilobolus" presentará este viernes, 26 de abril, a las 20.00 horas, en el teatro Campoamor, dentro de Festival Danza Oviedo que organiza la Fundación Municipal de Cultura, el espectáculo "Re:Creation", que su director, Matt Kent, define como "es una odisea transformadora de reinvención, donde tanto el público como los artistas redescubren, redefinen y recrean narrativas atemporales". Kent avanza que "Re:Creation" es un montaje que explora "temas como la naturaleza, la moralidad y la historia" de la mano de seis bailarines, que "encarnan la amplia gama de trabajos realizados por ‘Pilobolus’". Pese a ser una pequeña compañía, añade, sus coreografías tienen un efecto sorprendente en el público.

Matt Kent, al frente de la formación junto a Renée Jaworsky, su directora ejecutiva y codirectora artística, cuenta que "Pilobolus", que comenzó su andadura en 1971 en el Dartmouth College de New Hampshire, "ha prosperado como un colectivo colaborativo, donde las decisiones se moldean mediante un intercambio dinámico de ideas, en lugar de estar dictadas por una única visión". "Como un organismo vivo, ‘Pilobolus’ se adapta y responde a las diversas experiencias de sus miembros, asegurando un crecimiento y una evolución artística continuos", agrega.

Explica que esa forma de trabajar ha permitido a "Pilobolus" ampliar "su repertorio gracias a nuevos conocimientos obtenidos de colaboradores internacionales", "a nuevas perspectivas e inspiraciones influenciadas por la cultura pop, el arte elevado, los eventos mundiales y las experiencias personales de sus miembros". Además, "la compañía también ha priorizado mostrar las capacidades creativas y físicas de los bailarines más allá de los roles de género tradicionales, lo que lleva a una actuación innovadora y empoderadora que es atrevida y emocionante".

A lo largo de su historia "Pilobolus" ha creado más de 120 coreografías y ha actuado en más de 65 países. La compañía ha presentado sus espectáculos en Broadway, ha bailado en los Juegos Olímpicos y en los "Oscar" de Hollywood. "Llevar al límite el cuerpo humano, explorando su belleza y poder", es su distintivo.

"Re:Creation", la producción que presentarán en Oviedo, tiene una duración de una hora y cuarenta minutos –con una pausa de veinte minutos– e incluye varias coreografías: "Noctuary", "Walklyndon", "Gnomen", "On the Nature of Things" y "Branches".

