El nuevo Instituto de La Florida ya matricula a sus primeros alumnos: "Por fin abrirá"

En el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, entre las familias de los alumnos que terminan 6.º de Primaria y prevén empezar el siguiente curso en el IES de La Florida se juntaban ayer la satisfacción y algún resquemor por el retraso y la incertidumbre que tuvieron que soportar durante estos últimos años. El centro de Secundaria, el primero que tendrá el barrio, que ha registrado una notable expansión, empezará a funcionar con el nuevo curso y ayer comenzó el periodo de solicitud en el colegio de Las Campas, que gestionará el procedimiento hasta que esté en funcionamiento la secretaría del nuevo centro.

"Por fin llega, por fin se abrirá. Parece que lo estamos tocando con los dedos", afirman Ángel Castaño, a quien secundan en su afirmación Silvia Gómez y Raquel Valdés, mientras esperan por sus hijos a la puerta del centro. Son alumnos que completan ahora el último curso en el colegio Juan Rodríguez Muñiz y tienen reserva de plaza en el IES de La Florida.

"Es una pena que no se abra con más cursos", indica Silvia Gómez, en referencia a que el centro de secundaria se pondrá en marcha solo con 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Esta apertura progresiva, que la Consejería de Educación justifica por "motivos educativos y organizativos", provocará que hermanos cursen sus estudios en diferentes institutos, bien porque no pueden trasladarse al de La Florida al no cursar ninguno de los dos cursos que se imparten o porque aunque empezarán 1.º de Bachillerato ya llevan cuatro cursos en otro y prefieren seguir allí. Uno de los hijos de Raquel Valdés estará en La Ería y otro en el de nueva creación. "Estamos encantados de que abra", sostienen, aunque cuesta olvidar los retrasos acumulados en un equipamiento muy demandado en el barrio, desde 2007, cuando ya estaba en crecimiento. En la secretaría del colegio de Las Campas se gestionan en esta ocasión las admisiones del IES de La Florida para el próximo curso junto a las solicitudes para incorporarse en el primero curso de segundo ciclo de Educación Infantil así como en otros niveles.

"A las familias que han mostrado interés por matricularse en el centro les hemos ido dando cita para que no tengan que esperar", manifiesta Marga García, encargada de todo el proceso. Al mediodía de ayer ya había recibido solicitudes tanto para 1.º de ESO como para 1.º de Bachillerato del IES y también para incorporarse al primer curso que imparte el centro Juan Rodríguez Muñiz.

Hubo además más consultas tanto presenciales como telefónicas. Por el momento, los 70 alumnos que concluyen 6.º de Primaria ya tienen la plaza. Quedarían cinco, reservadas, en principio, para alumnos con necesidades educativas especiales, aunque también podría renunciar alguno de los estudiantes con plaza. El próximo curso serán alrededor de 50 los alumnos que concluya Primaria en el centro, indicaron la directora, María José Sastre, y el jefe de Estudios, Luis Javier Martínez.

El plazo de admisión en las etapas educativas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato finaliza el día 7 de mayo. También para las escuelas infantiles, incluidas las autonómicas. El acuerdo del Consejo de Gobierno para la creación del IES de La Florida fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). El centro adscrito es el de Las Campas.

El nuevo IES, refleja, "impartirá las enseñanzas de ESO y Bachillerato en las siguiente modalidades: General, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales". Tendrá dieciocho unidades (doce de ESO y seis de Bachillerato). Destaca la Consejería que el barrio de La Florida "continua actualmente en expansión" pero "no dispone de centro educativo" para continuar los estudios tras Primaria. Los alumnos tienen que trasladarse a los IES de La Ería, Monte Naranco y Aramo. Las obras del nuevo centro de secundaria finalizarán el próximo mes, según el calendario ofrecido por Educación.

