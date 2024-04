División entre los expertos sobre Santa María del Naranco: algunos oponen a la tesis del mausoleo la de una tribuna desde la que hablaba el rey

La hipótesis del mausoleo ha venido a reavivar el debate sobre un edificio y un conjunto de edificios cuya interpretación sigue muy abierta y en disputa. No toda la comunidad científica comparte la teoría que César García de Castro sostiene acaba de ver confirmada con el análisis de la losa del pórtico norte, donde él considera que solo podía estar depositado el sarcófago de Ramiro I. El profesor jubilado de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Lorenzo Arias es otro de los autores que más ha trabajado en el Prerrománico del Naranco y precisamente para ese mismo pórtico y esa placa de piedra mantenía otra interpretación, que ya publicó hace más de 14 años. Arias, que admite que tendrá que reconsiderar algunas cuestiones, siempre vio allí "un modelo de configuración clásica, de Roma". "Yo creo, con todo el respeto, que esa losa resaltada 15 o 20 centímetros del suelo no para esperar a que muriera Ramiro, sino, al modo del gobernador romano, a que el rey se asomara para dirigirse al pueblo, al ejército, a la gente. Es el modo de comunicación del mundo romano". Añade Arias que su hipótesis incluye la destrucción que sufrió San Miguel de Lillo posteriormente y su reconstrucción con material arrancado de Santa María, con lo que las jambas que hoy flanquean la entrada de la otra iglesia, las que tienen escenas circenses, serían las que habrían flanqueado, en su situación original, este pórtico de Santa María. "Es un modelo de configuración clásica de podio del rey", resume. "No veo esa losa esperando un sarcófago sino a un rey que está encima, y por encima de los demás, en un acto de unión con el pueblo del que tenemos abundante iconografía. Esta escenografía de pórtico te prepararía, además, para entrar en el Naranco, y en el interior de Santa María habría reuniones, el rey departiría con embajadas o, incluso, podría ser un espacio de impartir justicia".

Avelino Gutiérrez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, es firme defensor de la hipótesis de Lorenzo Arias y considera que el hallazgo "no es un hito ni viene a cambiar tanto las interpretaciones". Gutiérrez considera que la pieza ahora analizada es "el pedestal de la tribuna donde el rey se subiría en esos actos de exhibición de poder". La hipótesis del mausoleo, argumenta, "es incongruente". "Si se construye como mausoleo, lo lógico es que el sarcófago se dispusiera en el espacio funerario por excelencia, que es la cripta, como cientos de mausoleos. Lo que no tiene sentido es construir un mausoleo y enterrarlo fuera". Para Avelino Gutiérrez el edificio tampoco es una capilla personal, pero sí un "edificio áulico pero sin una función residencial". "El pabellón de caza y recreo es una idea de Sánchez Albornoz de hace 80 años que hace mucho tiempo que se ha descartado. Nadie en plena guerra civil, como Ramiro, construye eso. Podemos discutir si salón del trono, si actos ceremoniales o sala judicial, porque no tenemos ningún elemento determinante". Por último, recalca que no se ha investigado al completo el conjunto palatino. "Falta mucho por conocer y hay que ser prudentes, pero esa misma prudencia obliga a no lanzarse a teorías de este tipo". Además, alerta a la Consejería de que no por darle el valor de una reliquia se debe de levantar y extraer la placa. "Se está desvirtuando su función y en el sitio donde estaba se va a colocar algo que no corresponde", protesta, a la vez que aconseja a la consejería de Cultura "que las decisiones patrimoniales sean acordadas con un consenso amplio de especialista".

Más favorable a las teorías de César García de Castro se muestra el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Vidal de la Madrid. "Me parece una hipótesis muy razonable", explica, "teniendo en cuenta las características de la pieza y que, además, ha sido formulada por el investigador que mejor conoce la arquitectura altomedieval o de la monarquía asturiana y que ya llamó la atención sobre el posible carácter funerario de esta losa hace décadas". El medievalista y también catedrático de Historia del Arte, ya jubilado, Javier Fernández Conde se aparta de este parecer y apoya, en cambio, las hipótesis de Arias. "No he visto la documentación, pero en principio la hipótesis del mausoleo no me parece que tenga fundamentación arqueológica ni histórica, no me parece suficientemente coherente. Y la de Lorenzo Arias, sí me lo parece. En todo caso, es una opinión provisional hasta que no vea el trabajo".

Otro punto distinto aporta la iglesia asturiana. La arqueóloga Otilia Requejo, responsable del patrimonio del Arzobispado de Oviedo, ha seguido "con sumo interés" los hallazgos de García de Castro y asegura que "es una aportación arqueológica que permite reinterpretar los espacios y sus relaciones". "Esto parece confirmar un uso eclesiástico, lo cual es una aportación interesante a la investigación sobre el templo". Jorge Fernández Sangrador, vicario general de la diócesis, también se refirió ayer, con satisfacción, a la nueva teoría. "El hallazgo de un elemento funerario en el rellano del pórtico septentrional corrobora el uso ininterrumpido del edificio con una finalidad sagrada, que ya conocíamos por la existencia del altar, su inscripción y las acciones religiosas que allí se han celebrado siempre". Sangrador aprovechó, también, para agradecer "a los sacerdotes y la comunidad del Naranco la constante preservación del magnífico edificio y que haya mantenido los usos propios para los que fue levantado".

