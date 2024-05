El Ayuntamiento renunciará a la reforma del Fontán si los comerciantes la rechazan

La reforma del mercado del Fontán no será motivo de disputas más allá de lo razonable entre el Ayuntamiento y los comerciantes que ahora ocupan los puestos. Una vez que el equipo de gobierno trasladó, esta semana, el proyecto definitivo al colectivo que agrupa a todos los vendedores, el área de Infraestructuras aguarda ahora dos plazos. El primero, dentro de quince días, es el detalle de necesidades específicas de cada puesto. El segundo, crucial para el proyecto, será el resultado de la junta extraordinaria del Mercado del Fontán del 17 de junio en la que los comerciantes votarán sobre el proyecto, si lo apoyan o lo rechazan. Fuentes municipales aclararon ayer que si los vendedores dan la espalda al Ayuntamiento, tal y como ya explicaron en la reunión con ellos, se renunciará al proyecto.

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli confía en que no se llegará a esta situación y que la mayoría de los cerca de cuarenta puestos que ahora tienen sus negocios abiertos en el mercado del Fontán, apoyarán un proyecto que supone una inversión total de 4,3 millones, con 2,4 millones procedentes de fondos europeos Next Generation y que permitirá mejorar los negocios en tres aspectos: eficiencia energética, rehabilitación de todas las estructuras y captación de nuevos públicos mediante la incorporación de una serie de puestos de restauración en el piso superior del mercado.

La triple acción que plantea el proyecto fue una de las cuestiones más discutidas en la reunión que el martes mantuvieron los comerciantes con el área de Infraestructuras, pues algunos de los vendedores planteaban enmiendas parciales, aceptando algunas de estas partes del proyecto y rechazando otras. El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, les explicó, según relataron asistentes a la reunión, que no se trataba de una elección, en tanto que el proyecto que logró la financiación de los 2,3 millones obtuvo ese dinero por responder a distintos criterios, y no tendría esa subvención si solo respondiera a algunos de ellos.

Cuesta explicó a los comerciantes, respecto al eventual rechazo que la junta extraordinaria podría dar al proyecto, que de no hacerse el Ayuntamiento no tendría problema en llevar la inversión a otra zona de Oviedo para resolver los problemas de otros colectivos, y que, en todo caso, no tendría sentido tratar de llevar a cabo una reforma en contra del criterio de los titulares de la concesión a la que afecta dicha rehabilitación.

Otra cuestión que ha generado incertidumbre entre el colectivo de vendedores es la ubicación temporal de los puestos durante el tiempo que duren las obras. Si bien inicialmente se planteó el sistema de rotación por turnos, finalmente se descartó porque no resultaba operativo tener parte del mercado funcionando durante las obras, ni para el proyecto de rehabilitación ni para los vendedores. Por eso se decidió finalmente sacar todo el mercado y llevarlo durante los 10 meses que está previsto que duren la obra a una ubicación que tenía que ser lo más próxima posible al Fontán. Con esa premisa, explica Cuesta, «no había muchos lugares en el casco antiguo donde poder ubicarlos». El concejal explica que la plaza frente a los dominicos tiene el tamaño justo, sin desniveles y no genera problemas con otros colectivos, como podría haber sucedido si hubiesen decidido instalarlos en Daoiz y Velarde, como se valoró. También es estudió reubicar los puestos en Trascorrales, histórico mercado de pescado, pero tampoco se quiso perjudicar a las asociaciones que con más de un año de anticipación ya tienen su espacio reservado en el edificio para exposiciones y diversas actividades.

Respecto a los problemas que en el entorno escolar y familiar pueda causar anular los juegos infantiles que hay ahora en la zona, el concejal se comprometió ayer a estudiar una posible reubicación de estos columpios. En todo caso, volvió a recalcar, se trata de una ubicación provisional y la plaza frente a los Dominicos volverá a quedar tal y como está hoy en día tras las obras.

