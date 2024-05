La justicia entierra "Enredadera" en Oviedo: no hubo ni delito

Ni hay indicios de que los investigados en Oviedo por el caso "Enredadera", que analizaba posibles amaños en contratos de tráfico en toda España, pudieran haber cometido delito ni tan siquiera los hay de que hubiera habido algún delito. Así de rotunda se acaba de manifestar la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo en un auto en el que da la razón al recurso presentado por el excomisario José Manuel López y otro miembro del cuerpo de la Policía Local, también encausado inicialmente en aquel procedimiento, contra el sobreseimiento provisional de la causa, que ahora pierde ese carácter y pasa a ser un "sobreseimiento libre de causa". López ve así refrendada por la justicia la postura que mantuvo desde el inicio de las investigaciones, en 2016, que él no había cometido ningún delito y que tampoco había ningún delito.

Para los casos en los que finalmente no hay indicios de que haya sucedido nada que pueda ser juzgado y castigado existe la figura del sobreseimiento libre de causa que ahora determina la Audiencia. "El resultado de la investigación así lo demanda", reza el auto, "ante la más absoluta orfandad de indicios de hechos delictivos que pudieran haber realizado los recurrentes ya que no se trata simplemente de que el delito perpetrado no aparezca justificado sino que no ha sido acreditada ni tan siquiera su perpetración".

Nada permite sostener, recalca la Audiencia, que los acusados elaborasen pliegos para favorecer empresas ni participado en la adjudicación de los mismos ni recibido dinero, bienes o prebendas para favorecer esas adjudicaciones.