Cristina Morató: "La Reina es muy culta, moderna, muy preparada; está desaprovechada"

Cristina Morató (Barcelona, 1961) es periodista, fotógrafa, escritora, una gran comunicadora; así la presentó ayer en una nueva entrega de las Tertulias del Campoamor la periodista de LA NUEVA ESPAÑA María José Iglesias. A lo largo de la conversación que entablaron, el público fue descubriendo que Morató también es una viajera apasionada, con una amena charla, con opiniones firmes, muchas anécdotas que compartir, propias y ajenas, y un sentido del humor que, según contó, la ha sacado a menudo de situaciones muy complicadas.

El salón de té del Campoamor durante la tertulia. / Luisma Murias

La escritora llegó a Oviedo en medio de la gira de promoción de su noveno libro, "Reinas de leyenda" (Plaza Janés). Con la excusa de la presencia de los Reyes en Asturias con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, su interlocutora le preguntó por la actual Reina de España. Cristina Morató fue al grano: "La Reina Letizia está desaprovechada –la conozco porque he estado con ella, es lectora mía, le gustan los libros de viajes y de aventuras– y es una mujer muy culta, moderna, con muchísima curiosidad, que se lo toma en serio y se ha preparado muy bien; podría hacer más cosas, intervenir más".

Cristina Morató habló de infinidad de asuntos; por ejemplo, de la necesidad de "reescribir la historia desde el punto de vista de las mujeres". "No creo que haya una literatura femenina y una literatura masculina, pero sí hay una mirada femenina y una mirada masculina", argumentó. Desde su mirada, de mujer y de madre, ella entiende y "empatiza" con sus protagonistas.

"Me gusta escribir sobre mujeres porque ellos ya escriben sobre ellos, y se olvidan de nosotras; es necesario hacerlo", manifestó. El feminismo para Cristina Morató es "un tema de justicia" y cuando le preguntan no se anda con rodeos: se declara abiertamente feminista. Esa es su forma de hacer feminismo: "Yo soy feminista y este es el feminismo que yo hago". "Vivimos en una época en la que da miedo decir que eres feminista", lamentó. Ella, reconoció, no es de ir a manifestaciones, pero se involucra cuanto puede. Ahora se ha volcado con las mujeres afganas, desveló, y gracias a un amadrinamiento, ha contribuido a sacar de Afganistán a tres hermanas, que ya están a salvo en España. "Cada una vive el feminismo a su manera", sentenció.

Morató echa de menos más referencias femeninas en los libros de texto escolares. "Es imperdonable que en pleno siglo XXI los hombres sean la inmensa mayoría en los libros de texto y las mujeres sean una excepción", criticó. Lo que los niños y las niñas conocen, añadió, es "una historia manipulada, en la que falta una parte por contar". Confesó que una de sus mayores satisfacciones de su carrera literaria es saber que en los institutos muchos profesores recurren a sus libros, en clubes de lectura, para mostrar a sus alumnos la historia no contada de mujeres poderosas, intrépidas y brillantes.

"En 2001 publique ‘Viajeras intrépidas y aventureras’; no estaban nada de moda las biografías femeninas y me tuve que pelear con el editor", contó. En los poco más de 20 años transcurridos desde entonces ha escrito nueve libros y ha rescatado las historias de infinidad de mujeres.