AFA, el mejor centro de FP de España, abre sus puertas. El centro, situado en la calle Fuente de la Plata en Oviedo, a escasos pasos del Parque del Oeste, es un oasis estudiantil. Moderno, amplio, dotado de todas las comodidades es un lugar digno de conocer y por ello Unendo by AFA abrirá sus puertas con unas interesantes jornadas de orientación el día 18 de junio. Destacando como novedad, dada la gran aceptación y el aforo completo del curso pasado, la ampliación de horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

Si acudes a estas jornadas podrás conocer de primera mano las increíbles instalaciones con las que cuentan, así como empaparte de las experiencias de los alumnos y ex alumnos que pasaron por el centro y ya se encuentran en el mercado laboral o continuando sus estudios. De la misma manera, contarán con representantes de las diferentes empresas líderes de los sectores que se estudian en Unendo para que los alumnos vean qué perfil buscan las empresas y puedan ver que actividades se desarrollan en ellas. Recordando que este centro, acreditado por la Consejería de Educación, también ha sido galardonado este año 2024 al Mejor Programa a la Inserción Profesional. Ese mismo día, podrás conocer a los docentes del centro, galardonados en 2023 con el premio al Mejor Profesorado, quienes estarán a disposición de aquellos que deseen resolver sus dudas antes de tomar la gran decisión de futuro a la que se enfrentan los jóvenes estos días.

Unendo by Afa es un centro diferente, en el que no solo se obtiene el Título Oficial de FP sino que, a lo largo de los dos años de formación, los alumnos también obtendrán una Certificación Oficial de Inglés (Oxford Test of English), Título Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, Certificado de Manipulador de Alimentos, así como varias formaciones sobre emprendimiento. Unendo cuenta con una gran oportunidad para sus alumnos ya que se puede conseguir tu título de FP + Grado Universitario en tan solo 4 años y medio.

No solo son un centro de Formación Profesional, sino que es un centro en el que cada alumno es único, se le acompaña, asesora y ayuda en todo su proceso incluso una vez que finaliza sus estudios, asesorándole siempre de todas las posibilidades que existen al finalizar FP según sus diferentes intereses y motivaciones, todo ello lo podéis comprobar en estas interesantes jornadas.

Se trata de un evento informal y distendido de aforo limitado, así que quien quiera asistir, deberá registrarse con antelación en su página web https://www.unendo.es/jornada-puertas-abiertas/ o en su red social de Instagram @unendobyafa contando con diferentes horarios para poder acudir.