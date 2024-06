"El IES de La Florida absorbe la demanda de su colegio de referencia", afirma la Consejera

El IES de La Florida "absorbe la demanda del centro de referencia (el colegio Juan Rodríguez Muñiz) y es para lo que se crea", aseguró la consejera de Educación, Lydia Espina, ante las quejas de familias que residen en ese barrio y cuyos hijos no han sido admitidos en el nuevo equipamiento el próximo curso. "Cuando hay un centro nuevo hay una demanda mayor de familias de otras zonas, pero si se vive en el Naranco tienen su centro allí", dijo, tras destacar que "no fueron muchos los alumnos de 1.º de ESO que quedaron fuera".

Quince peticiones de alumnos de 1.º de ESO que situaron como primera opción el centro de su barrio tendrán que desplazarse a otro para iniciar la etapa de Secundaria. Inicialmente eran diecisiete los estudiantes que quedaban fuera, pero dos de los admitidos entonces renunciaron a esa plaza. Las 75 plazas quedaron cubiertas con los alumnos que finalizan este mes sus estudios en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas y otras cinco solicitudes.

Gran parte de las peticiones no atendidas son de familias del barrio de La Florida, que han trasladado sus quejas. "Se luchó durante mucho tiempo para que se abriese un instituto, que sufrió retrasos y retrasos. Y cuando nos alegrábamos de que por fin se inaugurase nuestros hijos no pueden acudir porque no hay plazas", comentó días atrás a LA NUEVA ESPAÑA Pablo Alonso, uno de los afectados.

En esta área de La Florida, de la calle Cudillero hacia abajo el colegio público de adscripción es el de Las Campas, y hacia arriba, aproximadamente la mitad del barrio, les corresponde el centro Parque Infantil. La apertura del IES de La Florida no cambia la situación y los alumnos de esa última zona siguen teniendo como centro de referencia el Instituto Monte Naranco, a media hora caminando. Los trabajos de construcción del IES de La Florida están "a punto de terminar", aseguró la Consejera. El equipamiento recibirá a los primeros alumnos en septiembre para el inicio del nuevo curso escolar.