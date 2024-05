La Corredoria, el barrio más joven de Oviedo: Uno de cada cinco habitantes tiene menos de veinte años

La Corredoria no sólo es el barrio más poblado de Oviedo, también es el que vive más gente joven de todo municipio. Según los últimos registros que maneja el Ayuntamiento, en este punto del concejo hay un total de 3.722 personas que no superan los veinte años, lo que supone el 19 por ciento del total de un barrio que cuenta oficialmente con 19.798 vecinos empadronados. "Sólo hay que salir a la calle para ver que esas estadísticas no engañan. El barrio está lleno de niños y adolescentes, algo que siempre es bueno", explica Maite Orozco, que es la presidenta de la asociación de vecinos San Juan y la alcaldesa del barrio.

Según esos datos, uno de cada cinco habitantes de La Corredoria no sobrepasan la veintena. Por franjas de edad, en el barrio hay 824 niños entre los cero y los cinco años, de los que 428 son varones y 396 mujeres. Entre los cinco y los nueve años hay 1066 vecinos, 548 hombres y 518 de sexo femenino. En la franja que va desde los diez hasta los 14 hay 1306 empadronados, un total de 692 hombres y 614 mujeres. Por otro lado, entre los 15 y los 19 hay 1.266 vecinos, de los cuales 619 son varones y 647 de sexo femenino.

Después de La Corredoria, el segundo barrio de Oviedo con más jóvenes que no llegan a los veinte años es Teatinos con 2.374 vecinos por debajo de la veintena, lo que supone un 15 por ciento de una población total de 15.385 personas. En el tercer puesto se encuentra Ciudad Naranco con 2.177 jóvenes en una población de 13.845 habitantes, también más del 15 por ciento del total. En la lista de los barrios con más gente joven les siguen Pumrían (1.995 personas por debajo de la veintena), Tenderina-Fozaneldi (1.976), La Argañosa (1.817), La Florida (1.654), Vallobín (1.565), Montecerrao (1.171), Buenavista (1.144), El Cristo (1.076) y Otero (1.050).

Por otro lado, los registros municipales ponen de manifiesto que la franja de edad con más presencia en el barrio de La Corredoria es la comprendida entre los 40 y los 49 años (con un total de 4.605 personas). En el barrio hay en total 8.559 personas que tienen menos de 40.