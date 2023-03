Cómo atraer alumnos a la Universidad

Las universidades europeas de prestigio realizan campañas de atracción de alumnos ante la imperiosa necesidad de mantener niveles satisfactorios de actividad, dependiendo su éxito de la "excelencia" de sus ofertas formativas. En el caso de muchas universidades norteamericanas, la atracción de alumnos de todo el mundo es tal que tienen que proceder a procesos de selección muy exigentes. El Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo del Rector Villaverde no ha considerado esta necesidad, que se justificaría aún más si tenemos en cuenta el descenso demográfico de Asturias. Que la herramienta para conseguirlo sea Tik Tok es un insulto a la inteligencia y un dispendio de fondos públicos que debiera sonrojar a las autoridades tutelantes: Consejo Social de la Universidad de Oviedo y Principado de Asturias. Produce extrañeza la alabanza de ciertos directores universitarios a tal proceder. Señor Rector, permítanos decirle que los alumnos se captan desplegando, entre otras, las acciones siguientes, ciertamente más complejas que contratar a un popular cantante de rap, y en las que la Universidad de Oviedo debería empeñarse:

Fomentar la Excelencia sin complejos, aunque para ello sea necesario abordar una reinterpretación profunda de las directrices que la implantación del Espacio de Educación Superior, coloquialmente llamado Bolonia, ha supuesto. Las Universidades públicas y privadas europeas más exitosas han sabido hacerlo. El prestigio sólo se consigue con una docencia e investigación excelentes.

Estrategias formativas dinámicas que se adapten permanentemente al progreso de la ciencia y a los retos de la sociedad, como son en este momento la revolución industrial que implica la descarbonización y la transformación digital, ausentes en la estrategia de la Universidad de Oviedo recientemente aprobada.

Trabajar con la etapa de educación preuniversitaria en la mejora de la orientación profesional de los estudiantes y en el diseño de una prueba EBAU que sea idónea para cada ámbito del conocimiento con el objetivo de disminuir la elevada tasa de abandono de los estudios, especialmente en los Grados de Ingeniería.

Disponer de un sistema de selección de profesores, tanto funcionarios como contratados, que sea objetivo, competitivo y fiable. Las acreditaciones ANECA no lo garantizan. Cubrir las plazas de profesor asociado, en el sentido que lo define la ley: profesional de reconocido prestigio que imparta enseñanza en la universidad de forma temporal y compatible con su actividad profesional o empresarial. La universidad tiene que captar talento externo, pues creer que la sabiduría y la vanguardia del conocimiento surgen de la endémica endogamia universitaria es un error tan antiguo como pernicioso. Las plazas de profesores asociados no deben ser el premio a los más dóciles y persistentes pupilos y becarios, sino la vía para conectar la Universidad con la empresa.

Modificar el método de asignación de docencia que se aplica curso tras curso y que no tiene en cuenta la adecuación del perfil curricular del docente con la materia que ha de impartir y el público –estudiantes– al que va dirigida, al aplicarse exclusivamente criterios de elección basados en el escalafón académico y en la conveniencia personal de ubicación de la docencia. La consecuencia es que la carga docente que no quiere nadie se asigna a los más noveles, no a los más idóneos.

Máxima exigencia y responsabilidad a los alumnos de la Universidad pública, cuyos costes de formación son sufragados en una gran parte por toda la sociedad. Mayor corresponsabilidad de los mismos para sufragar estos costes, sobre todo en los casos de manifiesta falta de cumplimiento de sus obligaciones. La corresponsabilidad debe ser tanto mayor cuanto más elevado sea el nivel de "excelencia" que se desee para la Universidad. Los alumnos deben atender más del 90% de las tutorías y de las clases. Quien no asista, no se podrá examinar. Es un error muy grave disminuir las exigencias académicas para "atraer alumnos".

Promover y gestionar sistemas de "becas" que permitan que nadie que quiera y pueda sea excluído por falta de medios económicos. Es el método usado en universidades tan prestigiosas como las inglesas y las norteamericanas, donde las matrículas cubren los costes de formación, pero disponen de sistemas de becas que consiguen que no se pierda ningún talento.

Con relación a la contribución de la sociedad a los costes de la Universidad, hacemos una denuncia pública de que Ingenieros de Minas con menos de 18 años de actividad profesional y 44 años de edad, deban prejubilarse sin que hayan devuelto a la sociedad un mínimo de lo que ella les ha aportado. No es su culpa, ni su decisión, sino la consecuencia de acuerdos político-sindicales para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras 2019-2027, firmados el 24 de octubre de 2018. La actividad profesional de la mayor parte de los ingenieros de minas se ejerce en los sectores productivos con futuro, pero todo da a entender que el señor Rector y las autoridades públicas que le apoyan están imbuidas por esta imagen de la reconversión minera del carbón que ha lastrado la reconversión efectiva de Asturias. Invitamos al señor Rector a sumarse a esta denuncia por dispendio de fondos públicos universitarios.

Revisión de contratos profesorales en base a méritos objetivos. En algunos casos, la participación del profesor es mínima en gran número de publicaciones que llevan su nombre, junto a otros colegas. Las publicaciones en revistas científicas no debería ser el principal criterio de la evaluación de su carrera académica, sino, por ejemplo, la participación en proyectos nacionales y europeos gestionados mediante concurrencia competitiva, los modelos de utilidad y patentes registradas, las innovaciones adoptadas por la industria en las que haya participado.

Mejorar su financiación a través de Patronatos, Fundaciones, asociaciones de "alumni" y proyectos de I+D+i de los importantes fondos disponibles (CDTI, Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, otros muchos y en este momento los FRTR). Los departamentos deben de participar directamente, por medio de proyectos, en la generación de recursos que cubran más del 25% del presupuesto de la Universidad de Oviedo. Los departamentos deben cooperar con los Centros tecnológicos de la región y todos con el European Institute of Innovatión and Technology (EIT) del European Innovation Council (EIC).

La colaboración de la Universidad de Oviedo con Instituciones y empresas permitirá la experiencia empresarial de los alumnos mediante las prácticas en las mismas, homologables en muchos casos al MIR de Medicina, durando como mínimo un año.

Mantener los títulos que han conseguido alta reputación internacional, como es el de Ingeniero de minas de la EIMEM de Oviedo y fomentar la modernización de sus estudios para responder a los nuevos retos de la sociedad, como es en este caso la transición industrial y energética. Modernizar permanentemente las dotaciones de equipamiento para investigación y para una mejor contribución a la Industria y Sociedad.

Ejercer de verdad y en profundidad la autonomía universitaria, que se asienta en cuatro pilares: gobernanza, gestión de los recursos humanos, financiación y académica. La interferencia de instituciones políticas y sindicales es inadmisible.

Aplicar criterios de selección de los miembros de los órganos de gobernanza universitaria que sean objetivos, independientes y no discriminatorios. Los órganos de vigilancia deben ser independientes, deben representar a toda la sociedad civil, y deben estar en los mismos personas acreditadas por sus conocimientos en las materias objeto de análisis y debate. Los miembros del equipo de gobierno no deben formar parte del órgano de vigilancia.

Lamentablemente, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, adaptada en el Parlamento de la Nación a las exigencias de los independentistas, sólo va a empeorar los ya graves problemas de la Universidad pública española, que ocupa los últimos puestos en el ranking europeo de autonomía. Problemas que no hay rapero que pueda arreglar, señor Rector y que pretende difundir en una red social que cada vez tiene más vetos institucionales.