María José Platero ocupa desde 2016 la presidencia de Unicef-Asturias, con 11.300 socios en la región. En todo este tiempo Platero ha consolidado Ciudades Amigas de la Infancia, 44 en total en el Principado y que dan voz a más de 1.500 niños y adolescentes.

–Unicef suma medio siglo, 52 años en concreto, en Asturias. ¿Qué balance hace?

–Muy positivo. Desde la llegada de UNICEF a Asturias en 1971, nuestra organización ha sufrido importantes cambios, pero nunca hemos dejado de lado lo más importante: luchar contra la desigualdad, la injusticia y garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Si bien al principio el trabajo estaba enfocado principalmente a la recaudación de fondos para los países más empobrecidos, con el tiempo hemos añadido una serie de acciones para defender firmemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

–Se refiere a Ciudades Amigas de la Infancia.

–Sí, y a los Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia que acreditan a los municipios y centros educativos que los promueven y respetan. Han sido muchos los voluntarios y profesionales que se han dejado la piel en nuestra región, y gracias a ellos y a su generoso esfuerzo nos encontramos donde estamos en la actualidad.

–Usted llegó en 2016, ¿qué destacaría?

–La fortaleza de la solidaridad de los asturianos que ha conllevado un gran crecimiento en el número de socios, así como una alta respuesta en forma de donativos extra para las emergencias que les planteamos, tales como, por ejemplo, actualmente la crisis en Gaza, el terremoto de Turquía y Siria, o la guerra en Ucrania. También el gran crecimiento en la implantación de Ciudades Amigas de la Infancia y el nacimiento de los Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia. Y recuerdo con gran cariño cuando LA NUEVA ESPAÑA nos dios el premio "Asturiano del mes" de abril de 2022. Si bien la gran e inmensa mayoría de los recuerdos relativos a estos 8 años son positivos, no todos lo son, ya que desgraciadamente en Unicef Asturias sufrimos dos grandes pérdidas, la de Ángel Naval, mi antecesor, y la de Rosa Expósito, tesorera. No les olvidamos.

–En breve dejará el cargo.

–Sí, en febrero del año que viene se cumplirán los dos mandatos que Unicef establece como límite, pero seguiré colaborando con la organización siempre que se me necesite. En unas semanas se abre un proceso electoral para designar mi sucesor, que espero sea algún miembro del equipo actual.

No comparto la impresión de que nuestra infancia y adolescencia sean pasotas o que no se implique; en estos años se han sumado más grupos de participación

–¿Qué destacaría de la infancia y juventud asturianas?

–Pese a muchos estereotipos, en este tiempo he conocido niños, niñas y adolescentes extraordinarios que viven la participación infantil como un reto para pelear por una Asturias mejor. De hecho un grupo importante de ellos han constituido el Foro Joven en colaboración con el Observatorio de la Infancia, para continuar vinculados a los programas.

–¿Sus puntos débiles?

–La salud mental, el uso de la tecnología, la violencia contra niños y niñas, la pobreza infantil y la necesidad de seguir peleando y ganando más espacios para la participación.

–Hablamos en ocasiones de la poca implicación de los jóvenes en la vida social, cierto pasotismo, que no se involucran como antes. ¿Comparte esa impresión? ¿Es algo generacional?

–No comparto la impresión de que nuestra infancia y adolescencia sea pasota o que no se implique. De hecho, en estos últimos años cada vez vemos a más menores incorporados a grupos de participación, calculamos que ya superan los 1.500, muchos de ellos liderando iniciativas muy transformadoras o proponiendo mejoras en sus municipios que van en beneficio, la mayoría de las veces, no solo de ellos mismos sino de todas las personas. Creo que el problema está en que hay que escuchar a la juventud; el problema no es que ellos no quieran hablar o involucrarse, sino que muchas veces los adultos ni les preguntamos ni les tenemos en cuenta.

–Asturias es la comunidad que más Ciudades Amigas de la Infancia tiene, 44 en total.

–Tenemos la satisfacción de ser con mucho la comunidad porcentualmente al número de municipios y al número de habitantes con mayor implantación del programa. Esto implica un claro compromiso con el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. El número ya es muy alto, pero nuestra intención es añadir nuevos municipios al mismo. Recientemente, he contactado con los alcaldes de los municipios que no participan para presentarles el mismo.

–¿A qué atribuye el éxito en el Principado?

–Hay una trayectoria de casi 20 años, que inició en su momento Ángel Naval. Gracias a él y a Carlos Becedóniz, anterior coordinador del Observatorio de la Infancia, ahora jubilado, se consiguió este extraordinario resultado. Ahora lo hemos consolidado.

–Internet, las redes, ¿entrañan un mayor riesgo para los menores, más expuestos?

–En Unicef estamos muy preocupados por este tema. Por ello, presentamos el Estudio de Impacto de la Tecnología en la Infancia y Adolescencia, en el que colaboraron la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, que recoge cifras altamente preocupantes, como que por ejemplo uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de internet y las redes sociales. O como que casi el 40% de los encuestados en nuestra región asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico-sexual, uno de cada diez ha recibido a través de redes, chats, internet o videojuegos una proposición sexual por parte de un adulto, y uno de cada tres podría estar sufriendo ciberacoso.

–¿Qué hacer?

–Hay que hacer efectivos sus derechos en el entorno digital. Vemos con especial preocupación y necesario con carácter urgente la necesidad de que se adopten medidas desde los distintos ámbitos para proporcionar a las familias herramientas y apoyo para poder ejercer su labor educativa y de acompañamiento, dar información a los adolescentes para que comprendan los riesgos, desarrollar políticas contundentes...

–El lema de este año del Día mundial de la Infancia es en torno a la participación.

–Es algo fundamental. La participación es un derecho de igual rango al acceso a la educación, a la salud o a tener una identidad, y así lo marca como principio rector la Convención sobre los Derechos del Niño. Es uno de los requisitos más importantes para entrar en Ciudades Amigas de la Infancia. Es una satisfacción y orgullo constatar que las políticas locales de infancia asturianas en materia de participación se hayan convertido en una referencia dentro del marco estatal, situando a nuestra comunidad a la cabeza de España y que a la hora de hablar de participación infantil se hable del Modelo Asturias. Sin duda el trabajo que nos queda pendiente es extender la participación infantil. En este sentido quiero destacar la sensibilidad y el apoyo institucional de la Dirección General de Infancia