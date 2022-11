Mario Suárez Álvarez recibe este año el premio al doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Al igual que les sucede a muchos jóvenes, cuando acabó el Bachillerato no sabía muy bien que quería estudiar. "Entonces nos guiamos un poco por lo que vemos en ese momento sin estar muy seguros. En mi caso tenía en mente una ingeniería, y el doble grado de Ingeniería Civil y Recursos Energéticos y Mineros me pareció interesante por todo lo que podía llegar a abarcar laboralmente", señala.

"Estaba un poco perdido a la hora de escoger por lo que no tenía expectativas, ni buenas ni malas. Me sorprendió gratamente el grado y lo volvería a hacer. En la universidad hay líneas de investigación muy interesantes como en la que me encuentro actualmente de dinámica estructural o el túnel de viento", indica. Está muy contento y agradecido a su familia, a Andrea, su pareja y a sus amigos que le han ayudado a llegar hasta aquí. Tampoco olvida a los profesores y a la cátedra Hunosa "por promocionar los premios y reconocer mi trabajo".

Actualmente, por las mañanas, trabajan en el equipo de investigación DYMAST de la Universidad de Oviedo con sus profesores y compañeros Pelayo, Natalia y Manuel, con una beca hasta diciembre. Por las tardes continua con el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Mieres. Busca trabajo para continuar haciendo algo complementario al máster por las mañanas a partir de enero. "La especialidad a la que tengo intención de dedicarme es al cálculo de estructuras y puentes singulares, por lo que busco algo relacionado".

Le gustaría seguir formándose como doctor, siguiendo la misma línea de investigación y poder aplicarlo y compaginarlo con el trabajo. Soy una persona bastante tranquila. El fin de semana lo pasa con su pareja y amigos y siempre que puede aprovecha para viajar.