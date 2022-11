Ander Martín Iribar, de Zarautz (Guipúzcoa), es el premiado en el Doble Grado en Matemáticas y Física, patrocinado por Caja Rural de Asturias. El galardonado quería estudiar matemáticas porque le divierte ir descubriendo las propiedades de los objetos matemáticos, "es como una aventura en un mundo perfecto". Por otro lado, cuando era pequeño sentía mucha curiosidad por algunas cuestiones de la física, y pensó que sería traicionarse a mí mismo si la dejaba de lado, así que opto por el doble grado. "La parte de matemáticas me ha encantado. En cuanto a las asignaturas de física, me han parecido interesantes, pero me han terminado gustando menos de lo que esperaba al no poder obtenerse a veces resultados tan exactos debido a que se estudian problemas del mundo real", señala. El premio ha sido una gran alegría "porque siempre es bonito que te reconozcan el esfuerzo, pero pienso que aprender es mucho más importante para seguir avanzando", indica.

En estos momentos Ander Martín Iribar estudia un máster de matemáticas en la Universidad de Bonn, en Alemania. Ese es el motivo por el que ayer no pudo estar presente en el acto académico en el que se entregaron los premios. En cambio, estivo muy bien representado por su madre, Nekane Iribar. Tras cursar las primeras semanas del máster ha decidido que quiero dedicarse a la investigación en algo relacionado con la geometría algebraica y la teoría de números. Una de sus grandes aficiones es el ajedrez, aunque actualmente juega únicamente a través de internet. También le gusta leer novelas de misterio.