El premio Fin de Grado en Comercio y Marketing “Valentín Escolar”, patrocinado por Caja Rural de Asturias, ha sido este año para Lucía García Maté. Eligió estudiar Comercio y Marketing en modalidad bilingüe principalmente por tres motivos. Primero, porque siempre le ha llamado la atención el mundo empresarial y frente a la posibilidad de estudiar Administración de Empresas, le parecía que esta opción le permitiría obtener conocimientos en dos de las materias más importantes en la actualidad. Además se trata de un grado con numerosas salidas profesionales. A ello se une su enfoque internacional. "Si bien sabía que la variedad de conocimientos que adquiría con el grado iba a ser amplia, no era realmente consciente de toda la cantidad de temas sobre los que podría aprender", asegura. "Este aprendizaje 360 creo que es una de las grandes virtudes del grado, pues a la hora de gestionar de forma efectiva una empresa es necesario tener nociones en múltiples ámbitos", añade.

Desde que comenzó no sólo se propuso absorber todo el conocimiento posible, sino que también fijó como objetivo personal conseguir este galardón. "Pensaba que me brindaría oportunidades en el futuro y me ayudaría a diferenciarme en un mundo altamente competitivo. Para mí es inmensamente satisfactorio recibir el reconocimiento al esfuerzo y dedicación durante mi andadura universitaria por la institución académica que me ha aportado la formación que poseo hasta el momento", explica. El pasado julio fue una de los 18 estudiantes a nivel nacional en recibir la beca para estudios de postgrado de la Fundación Ramón Areces. Actualmentese encuentra en Londres estudiando un Máster en Administración de Empresas en University College London.