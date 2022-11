Verónica Gil Sanz Rodríguez ha obtenido este año el Premio Fin de Grado en Gestión y Administración Pública de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.

A sus 38 años y tras diez trabajando como auxiliar administrativa en el Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón y con la idea de poder promocionar internamente, decidí matricularse en el Grado de Gestión y Administración Pública en el año 2018.

Fue un nuevo reto personal y académico que asumió con muchísima ilusión. Ahora, los esfuerzos y la valentía han dado sus frutos. En general, la carrera le ha gustado mucho y ha respondido a sus expectativas.

"Me pareció muy interesante el temario ya que estaba muy relacionado con el trabajo que desempeño día a día", asegura. "Esto fue posible gracias a que la modalidad del Grado es online, único a día de hoy en la Universidad de Oviedo, ya que de haber sido presencial, me hubiera sido imposible compaginarlo con el trabajo", añade. De hecho, la posibilidad de haber podido estudiar a través de internet ha sido algo fundamental, que también beneficia a muchos otros estudiantes en circunstancias similares.

Retomar los estudios no le resultó fácil. Supuso un cambio de hábitos y el reencuentro con los libros. "El primer curso, tras varios años sin contacto con el mundo académico, me resultó muy duro. Me enfrenté a asignaturas que no sabía ni por dónde coger", reconoce.

"Fueron cuatro años de mucho esfuerzo y sacrificio, pero si una cosa me quedó clara es que todo esfuerzo tiene su recompensa", asegura. Está claro que en su caso la recompensa ha sido la mejor de las posibles. "Recibir la noticia de haber sido Premio Fin de Grado ha sido toda una sorpresa, aún sigo sin creérmelo, estoy súper contenta y agradecida. Para mí el haber obtenido el Título ya lo considero un premio", recalca.