Manuel Iglesias, natural de Oviedo, fue honrado con el prestigioso premio al mejor expediente del Doble Grado en Física y Matemáticas, patrocinado por Caja Rural. A sus 23 años, este brillante estudiante compartió su alegría tras recibir el reconocimiento, destacando la importancia de cerrar con éxito una etapa académica intensa.

El camino hacia este logro no fue sencillo, con una carrera exigente en asignaturas y contenidos desafiantes. Sin embargo, Manuel resalta la formación de un sólido compañerismo entre sus colegas. Para él, la elección de una carrera apasionante y la disciplina para mantener el esfuerzo son claves para alcanzar un expediente destacado. Manuel también aprovechó la beca de Grado "María Cristina Masaveu Peterson", explorando diversas áreas de interés durante sus veranos. Actualmente, cursa un máster en estadística en la ETH en Zúrich gracias a una beca de posgrado, buscando especializarse y explorar nuevas oportunidades. Con un amor arraigado por las matemáticas y la física, Manuel ve en ellas no solo una disciplina formal, sino también un medio artístico donde la creatividad florece al demostrar teoremas. Su experiencia internacional en Zúrich le brinda la oportunidad de ampliar horizontes, aunque no descarta regresar a Asturias en el futuro.