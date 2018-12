Omar Ramos: "Donde más cómodo juego es en la derecha"

El Oviedo presentó en la sala de prensa del Carlos Tartiere a Omar Ramos, el último en incorporarse al club tras su fichaje hasta junio de 2020, con otra en función de objetivos. El extremo irá previsiblemente convocado ante el Almería el sábado por la plaga de lesiones.



Las ofertas.

"He tenido varias opciones para jugar, pero el Oviedo me ha querido desde hace tiempo. Es un gran club, con historia y afición. Es el mejor equipo para el que jugar".



La adaptación.

"Ya conocía a Nereo (Champagne), del Leganés y a Dani (Bautista), de jugar en el Almería con él. La gente me ha acogido muy bien, estoy contento. Ahora toca coger ritmo".



El equipo.

"He visto algún partido, contra Las Palmas la última vez, está haciendo las cosas bien. Tienen buenos jugadores, ahora toca ayudar al equipo para estar lo más arriba posible".





"Llevo trabajando con entrenador personal por las mañanas, y por las tardes con un equipo de Tercera. Se nota la diferencia de las categorías pero estoy bien, no me encuentro mal. Voy cogiendo el ritmo de los compañeros"."Eso lo decide el entrenador. Estoy bien, aunque no estoy en mi mejor nivel al llevar tiempo sin entrenar. Si el míster confía en mí, estoy para jugar.""No he hablado de la posición con el entrenador todavía. Em los últimos años he jugado en la derecha, a pierna cambiada, pero también he jugado por el medio y por la izquierda. Donde más cómodo juego es en la derecha, a pierna cambiada"."Firmé allí con el pensamiento de salvarnos. La clave fue el grupo, estar unidos, porque aquel equipo no apuntaba a subir. La afición que esté con el equipo, también"."Ganamos y casi logramos el ascenso a Primera en aquel partido. Es un gran recuerdo. Pero ahora ya pienso en el Oviedo, en dar lo mejor de mí y demostrar lo que tengo en este club".