Distintas probaturas en El Requexón para el once

Las bajas del Oviedo -Berjón, Carlos Hernández, Joselu y Forlín por lesión, a los que se suma Christian Fernández, sancionado- provocan que el panorama de jugadores esté bajo mínimo en El Requexón.

La quiniela para el partido del Oviedo ante el Almería casi no tiene casillas y el once se antoja muy parecido al que empató en Canarias (0-0). No obstante, Anquela realizó ayer una probatura interesante de cara al encuentro ante los andaluces. El sistema inicial parece fijo, el inalterable 5-2-3 con los carrileros, pero el técnico carbayón quiere tener un plan B por si se el partido se atasca. El Oviedo saldrá con tres centrales, pero el paso al sistema de cuatro defensas y tres centrocampistas se realiza con una simple voz de Anquela. En ese caso Carlos Martínez pasaría de central a lateral derecho y Diegui adelantaría su posición a la de extremo. Tejera, que con el sistema d cinco atrás juega con libertad, ocuparía una de las plazas del centro del campo y Bárcenas iría al flanco izquierdo.