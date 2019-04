"Veremos un Oviedo valiente, que busque la portería rival"

Sergio Egea asume el reto con la necesidad de sumar de tres en tres. El déficit de cinco puntos con el sexto exige un esfuerzo mayúsculo para estar en el play-off. Pero el argentino no lo dudó cuando se puso delante la oportunidad. Sentía que el destino le debía una. Han pasado tres años desde su salida del Oviedo, una marcha que aún hoy parece difícil de explicar. El propio Egea parece dudar hoy en día cuando valora si aquella decisión fue acertada. "Me fui en su momento por situaciones que se dieron. En esos momentos no pensaba en uno mismo, sino en el club. Decidí de aquella forma pensando en la institución", explica el argentino con tiempo suficiente para verlo con perspectiva.

No fue aquella una decisión sencilla. "Estábamos a tres puntos de los puestos de ascenso, pero sentí que no podía fallarles a Arturo (Elías) y a Joaquín (Del Olmo). Lo primero es la honradez", argumentó. E incidió en aquella experiencia: "Fue una decisión triste. El club me había dado muchas cosas, me había ayudado y no quería ser un estorbo. Tomé aquella decisión y sufrí, pero creía en ella. También es verdad que hubo problemitas, cositas. Después, cuando ya estaba lejos pensé: 'Sergio, te quitaste con todo lo que te había costado llegar'. Quizá me apresuré en la decisión de irme porque podríamos haber llegado a Primera División".

En su regreso, con el club ya asentado en el fútbol profesional, Egea ha podido ver algunas mejoras en el día a día de la entidad. "He notado más calidad en el club. Las instalaciones siguen siendo impresionantes. El club está haciendo una obra de crecimiento que llama la atención. Da gusto que hayan llegado Arturo Elías y Joaquín del Olmo porque se demuestra que lo hicieron con la idea de quedarse, se ve en el día a día. Hay camino recorrido muy bueno", dice Egea.