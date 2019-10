Tejera: "No creo que al Girona le afecte la política para jugar al fútbol"

Sergio Tejera, mediocentro del Oviedo, valoró la situación del equipo tras el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada en El Requexón. El catalán habló del próximo rival, el Girona, y también de como llega el equipo. Estas fueron sus declaraciones.

¿La mejor semana?: "Con la victoria se ven las cosas diferentes, seguimos con la espinita de ganar en casa. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo".

Fijo en el centro del campo: "La competencia es buena. El que juega está a un nivel altísimo, cualquiera puede cumplir al cien por cien. Es competencia sane, hace que el nivel sea más alto".

Rozada: "Trabaja muchísimo los partidos, teniendo una semana larga mucho mejor. Seguro que llega el domingo y tenemos las cosas muy claras".

Tejera, apercibido:"No, sí que antes del partido lo puedo pensar. Pero dentro del campo voy al cien por cien. Intentaré no llegar tarde, pero la intensidad no baja".

El sufrimiento de Joselu: "Bien, está entrenando de maravilla. Está sintiendo que no estaba a su mejor nivel, lo quiso expresar y me parece bien. Entrena a tope y está en perfectas condiciones".

El Girona, en el epicentro del conflicto catalán de los últimos días: "No creo que les afecte la política a la hora de jugar al fútbol. Es aparte. Es un partido más, sabemos del nivel del Girona, está hecho para ascender, pero estamos capacitados y podemos competir para cualquiera".