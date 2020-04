Las peñas del Oviedo piden que no regrese la Liga hasta "derrotar al COVID"

Las peñas del Real Oviedo (APARO) han publicado un comunicado firmado junto al grupo Symmachiarii y a Fondo Norte 1926 en el que instan a la Liga a no regresar a la competición hasta que se "haya logrado vencer al COVID-19". Los aficionados son claros: "Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la decisión de reiniciar la liga, decisión totalmente indecente e inhumana viendo las circunstancias actuales", Y añaden: "No podemos compartir cómo una actividad no esencial como esta pueda pretender saltarse todas las medidas sanitarias que se están aconsejando a todos los ciudadanos y a toda la sociedad".

Para los seguidores azules, "la sociedad, con la que la Liga dice estar comprometida, está luchando contra el virus y todos estamos comprometidos en ayudar a nuestros sanitarios y servicios de profesionales, comprometidos con ayudar a nuestros vecinos y comprometidos, sobre todo, con evitar el contagio, la propagación del virus y seguir a rajatabla lo que los expertos sanitarios nos demandan".

El comunicado señala, además, que la imagen de Rubiales y Tebas "es la de dos personas alejadas de la realidad social". Por todas estas razones, Symmachiarii, APARO y Fondo Norte 1926 solicitan "a nuestro club, como está haciendo hasta ahora, así como a la Liga que recojan este sentimiento y que se den cuenta de que el fútbol ahora mismo importa poco" y que el fútbol regrese "cuando el resto de la sociedad y del país haya logrado vencer al COVID.19".