"Me sacaron tarjeta roja por decir voy a seguir hablando y animando", dice Ibra sobre su expulsión en el Cádiz-Oviedo

Ibrahima Baldé fue expulsado ayer del partido que el Oviedo perdió por 2-0 ante el Cádiz cuando estaba en la grada junto al resto de sus compañeros. La expulsión del delantero senegalés en el minuto 27 del partido pilló a todos por sorpresa, sin saber muy bien lo que había sucedido.





Hola muy buenas gente muy buenas OVIEDISTAS antes de todo quiero aclarar lo sucedido ayer en Cádiz. Llevo 15 años jugando al fútbol y lo de ayer no me había ocurrido nunca. Me sacaron tarjeta ROJA por decir VOY A€ https://t.co/SXLds0YQBG