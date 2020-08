Carlos Hernández, uno de los dos contagiados de covid-19 en el Oviedo: "Me encuentro bien y cuento los días para volver a entrenar"

El central del Oviedo Carlos Hernández es uno de los dos contagiados de covid-19 de la plantilla azul. El propio jienense lo dijo a través de sus redes sociales en un mensaje que el club publicó también en su perfil de twitter. "Hola a todos, quería decir que he resultado positivo en covid-19 tras las pruebas que nos hicieron ayer. Me encuentro bien, he seguido todas las recomendaciones del club y las autoridades y cuento los días para poder entrenar con mis compañeros. Gracias a todos por el cariño", dijo Carlos.

El Oviedo comunicó esta mañana dos positivos por covid-19 tras realizar las pruebas del tipo pcr antes de regresar hoy a los entrenamientos en El Requexón para iniciar la pretemporada. Los dos contagiados son jugadores. "En ambos casos, correspondientes a dos jugadores, permanecen en aislamiento domiciliario y se encuentran asintomáticos", dice el Oviedo en un comunicado. No obstante, se volverá igualmente a los entrenamientos debido a que "no se ha producido ningún contacto entre ellos, ni previo ni posterior a la realización de las pruebas médicas y hasta conocerse los resultados".

La plantilla azul se entrenó esta tarde en tres turnos en El Requexón a las órdenes de Ziganda. Por la ciudad deportiva también se dejaron ver Federico González y David Mata.