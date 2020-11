El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y antes de la sesión valoró la situación del equipo el lateral Juanjo Nieto, uno de los pilares de la defensa de Ziganda. También habló sobre su situación contractual: finaliza contrato en junio. El domingo será un partido especial para Nieto: se enfrenta al Castellón, el equipo de su ciudad. “Es donde me he criado y he jugado desde pequeñito. Es un equipo difícil, hace las cosas bien y no están en Segunda de casualidad: llevan dos ascensos en tres años. Les gusta tener el balón desde atrás, vienen con necesidad de puntos, como nosotros. El partido será bonito”, dijo esta mañana el lateral.

Nieto indicó la importancia de la victoria en Las Palmas para “coger confianza” y expresó su confianza absoluta en la plantilla tras un inicio pobre en puntos. “No había dudas, nosotros trabajamos todos los días y sabemos lo que quiere el míster. En La Palmas se vio reflejado lo que hacemos durante la semana. El equipo compite bien y es sólido, nos perjudican los errores individuales”.

Nieto también habló sobre su situación personal en el club. El Oviedo, inmerso en la estructuración de contratos, acordó paralizar con él una posible renovación en verano. El lateral es un valor al alza, tiene una ficha asumible y finaliza su vinculación con el Oviedo en junio. De momento, ambas partes no han hablado de una extensión del contrato. “No, estoy centrado en el día a día. Sabemos la situación del club y no es algo para hablar ahora. Ya habrá tiempo”.