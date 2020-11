Hay fútbol después del Oviedo

A Edu sus últimos días en el Oviedo le reservaban una sorpresa. Sucedió en un entrenamiento de viernes, el que Ziganda suele emplear para analizar el rival. Ante todos los compañeros, el técnico comenzó su exposición alabando el papel de Cortina; su actitud intachable en entrenamientos y ante las adversidades. “Me sorprendió porque no era muy dado a ensalzar a un jugador ”, reconoce ahora Cortina desde Mérida.

Aquellos días, el ovetense puso fin a 15 años en la casa azul. Había ingresado en alevines, superando todas las categorías hasta encontrarse con el primer equipo. Pero el destino cambió tras meditarlo profundamente. “Desde finales de la temporada pasada lo tenía decidido. Necesitaba minutos. Ziganda me dijo que estaba encantado conmigo, que entrenaba muy bien y que sabía que no le daría ningún problema, pero mi deseo era jugar. Arnau se portó muy bien conmigo porque respetó que yo tuviera la última palabra con el destino”, relata Cortina. Y esa última palabra fue el compromiso con el Mérida.

El pivote ya está asentado en la ciudad extremeña. Vive en el centro, a cinco minutos del estadio Romano, donde se cambian para dirigirse a los campos de entrenamientos. “El club es muy serio y tiene la ambición de meterse en Segunda B Pro. El estadio es muy bonito, parece de otra categoría. Lo que pasa que han levantado el césped y ahora no lo podemos tocar”, indica. Los entrenamientos se dividen entre un campo sintético y otro con césped irregular. “Es normal que eches de menos El Requexón, las instalaciones y la gente que estaba allí, pero estoy muy contento con la decisión”, asegura Edu, apuesta del director deportivo, Garitano.

Cortina echa la vista atrás para acordarse de los mejores momentos vividos de azul. “El debut con el primer equipo es irrepetible, por supuesto. También el ascenso a Segunda B con el filial, teníamos un equipazo. Y los últimos derbis. Desde juveniles creo que gané todos los que disputé”, subraya. Y responde rápido cuando se le pide el nombre que más le ha marcado en El Requexón: “Javi Rozada. Tiene hambre, sabe transmitir. Va a ser un entrenador importante. Fue el que más me hizo mejorar”.

El inicio de Liga no le ha traído mucha suerte. Una pequeña rotura de fibras le sacó del equipo en la primera jornada. Ahora, recuperado, apunta a la titularidad de un Mérida que marcha sexto. Mientras, aprovecha para tratar de sacarse el título de Derecho. Le quedan cinco asignaturas y el TFG (trabajo de fin de grado) para licenciarse.

José Martínez tiene una historia similar. Reclutado por el Oviedo en infantiles, también fue formándose para convertirse en un líder y defensa excepcional. Su carrera llegó hasta al primer equipo, aunque de una forma testimonial. Debutó cuando era juvenil y fue expulsado a los pocos minutos, pero le queda la satisfacción de haberse enfundado la camiseta de su club.

“Del Oviedo se echa de menos todo. Son muchos años yendo todos los días a El Requexón. Echo de menos hasta a Silvino”, dice con una sonrisa en referencia al utillero azul. Josín era líder del Vetusta cuando este verano se sentó a meditar su futuro. Había opciones de seguir en el filial, pero su edad, 23 años, no le permitía subir al primer equipo y regresar. “Supe que tocaba cambiar de aires. Lo mejor era salir, ver cómo me las arreglaba fuera”, indica. Quería saber si podía ser futbolista.

Tocó cerrar el capítulo azul, algo siempre doloroso. “En Oviedo me hice persona, además de futbolista”, indica, antes de señalar algunas influencias: “Con Oli, en el cadete, me sentí muy a gusto. También con Álex (Rodríguez), en el División de Honor, e Iván (Ania), que contaba conmigo en el filial cuando era juvenil de segundo año. Pero si tengo que quedarme con un entrenador es con Javi (Rozada): sacó mi mejor rendimiento y disfruté como nunca”.

En Guijuelo Josín forma pareja de centrales con Jonathan, 39 años, y es el único futbolista que ha disputado todos los minutos. Con el objetivo de meterse en Segunda B Pro, el Guijuelo ha comenzado con un ritmo más bajo del esperado: es séptimo. Pero espera mejorar. “Hasta ahora, la experiencia es muy satisfactoria. Siempre cuesta salir del Oviedo; tienes miedo por si no juegas, no te adaptas... Pero la confianza del entrenador, Jacobo Montes, ha sido básica”, relata Josín, que reside en Salamanca, a media hora del campo del Guijuelo, como otros 9 compañeros, con los que comparte vehículo para ir a los entrenamientos. Con la ciudad universitaria a medio gas por la crisis sanitaria, Josín encuentra tiempo para seguir formándose. “Estoy haciendo Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad Internacional de La Rioja. Espero acabar este año y para el siguiente preparar el TFG”, subraya.

“El Oviedo irá a más”

En lo que coinciden los dos futbolistas es en la lectura optimista de la temporada de los de Ziganda. Los dos creen en su Oviedo. “Quiero ver al equipo arriba, aunque no siempre los deseos se cumplen... Pero el equipo está bien, especialmente las últimas semanas”, señala Josín. “En Segunda hay mucha igualdad y la clave son las dinámicas. Saber aprovechar la inercia cuando vienen bien dadas”, añade. “Sangalli, Nahuel y Borja están ahora muy bien y hay que aprovecharlo. El Oviedo irá a más”, corona. Edu Cortina coincide en darle importancia al aspecto anímico: “Al equipo siempre lo he visto bien, incluso cuando no tenía resultados. Ahora hay que aprovechar la racha, que parece que te sale todo”. El pivote subraya algunos nombres: “Nahuel y Leschuk aportan muchísimo. Con Nahuel coincidí más tiempo entrenando y se le veía con una calidad impresionante. Y a Borja le beneficia jugar en la izquierda. Está más cómodo. Y luego está Tejera, que siempre he dicho que es medio equipo. El mejor mediocentro con el que he jugado nunca”.