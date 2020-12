El Oviedo despide esta tarde en El Toralín un 2020 “para olvidar”. Lo dicen sin dudar desde el vestuario y también desde los despachos del Oviedo. La reflexión se entiende si se retrocede solo un año atrás. En lo deportivo, el club azul coqueteaba con el descenso y no dejó de hacerlo casi hasta el final del curso. Cada fin de semana era un mal trago.

Más allá del balón, la pandemia irrumpió cuando 2020 apenas había llegado y puso patas arribas el planeta. El mundo del fútbol entró con el coronavirus en una dimensión desconocida en los últimos tiempos: la de los baches económicos. Que se lo digan al Oviedo, que ha pasado los últimos días pegado a la calculadora debido al último reajuste de la Liga para calcular el tope salarial que amenaza los fichajes azules de invierno.

Por eso, el equipo carbayón quiere olvidarse esta tarde de los números, seguir la racha ante la Ponferradina tras dos triunfos seguidos (19.00 horas, Movistar la Liga), sumar el tercero e intentar acabar el año arrimado al play-off. No se oculta en el Oviedo lo importante que sería lograr una victoria hoy. De conseguirlo, el objetivo navideño sería casi impensable hace pocos meses: frenar la euforia.

Ziganda, acostumbrado a hacer equilibrismos por las bajas, podrá poner esta tarde lo más parecido a su alineación de gala. La nota negativa para el navarro es la baja de Rodri, que debe estar en aislamiento por haber estado en contacto con un positivo en covid. Aunque en el ataque hay overbooking, con todos los jugadores importantes listos para jugar.

Nahuel, que no participó ante el Tenerife por la cláusula del miedo, regresará al once y acompañará a Leschuk. El centro del campo apunta a ser el mismo que formó ante el Tenerife, con Edgar y Javi Mier (sustituye a Tejera), mientras que en la defensa no se esperan grandes novedades. En la convocatoria del Oviedo repite el mediocentro del Vetusta Joselu, que ya fue citado en Copa. El once del Oviedo podría ser el formado por: Femenías; Nieto, Arribas, Christian, Mossa; Edgar, Javi Mier; Sangalli, Borja, Nahuel y Leschuk.

La Ponferradina, el 9.º de Segunda, dos puestos por delante del Oviedo (11.º) y con dos puntos de ventaja, llega a la cita tras caer en Copa ante el Portugalete. Antes perdió ante el Lugo. Los de Jon Pérez Bolo tienen seis bajas: los lesionados Magagi, Panadero, Castellano, Ríos Reina y Óscar Sielva, a los que hay que sumar la baja de Curro por sanción. La Ponferradina podría formar con este once: Caro; Paris, Amo, Pascanu, Iván Rodríguez; Larrea, Erik Morán; Pablo Valcarce, Juergen, Doncel y Yuri.