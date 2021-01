Blanco Leschuk fue la gran apuesta del Oviedo para esta temporada. Prueba de ello es que el máximo accionista del club azul, el Grupo Carso, tuvo que realizar una nueva ampliación de capital en el club para poder inscribir en la Liga de Fútbol Profesional al jugador argentino.

Gustavo Blanco Leschuk siguió una etapa de adaptación para coger la forma. Fue convocado por Ziganda para el partido ante el Albacete, pero las circunstancias del encuentro -el Oviedo acabó con nueve por las expulsiones de Arribas y Nieto- aplazaron su debut que se produjo en el partido de rivalidad ante el Sporting, en el que salió en el once inicial y jugó 62 minutos en el primer encuentro que ganaron los azules esta temporada.

Desde esa fecha, Blanco Leschuk disputó17 de los 15 partidos de Liga que jugó el Oviedo. Solo se perdió el encuentro ante el Lugo, por sanción, ya que había sido expulsado en el choque ante el Alcorcón por dos tarjetas amarillas, y el encuentro ante el Sabadell.

“Tengo que ser más efectivo en el área; estoy teniendo oportunidades, pero no las estoy metiendo”

Blanco tardó en estrenarse como goleador azul. Lo consiguió por primera vez en el partido ante el Castellón y lo volvió a hacer ante el Almería. Sus últimos dos goles fueron un doblete en el partido ante el Tenerife en el Carlos Tartiere hace tres jornadas. Blanco Leschuk indicó ayer que el balance de la primera parte de la competición es bueno. “Se compitió de la mejor manera posible, pero siempre hay que mejorar y tenemos la oportunidad de hacerlo ahora en la segunda vuelta”, indicó. A la hora de establecer un porcentaje de su estado de forma dijo que “estoy bien, siempre a disposición del técnico. Cada partido es diferente, no puede decir un porcentaje de cómo me encuentro pero estoy muy bien”.

A la hora de elegir el sistema de juego en el que se encuentra más cómodo, señala que “me siento cómodo con cualquier compañero, el sistema que más me gusta es el que incluye a un delantero al lado y, si es posible, dos más. Estoy contento porque me valoran el trabajo que hago y estoy muy feliz de estar aquí”.

Sobre sus posibilidades de continuar en el Oviedo la próxima temporada, señaló que “mi objetivo es estar entre los seis primeros y poder aspirar a competir en Primera División con el Oviedo. Pero hay cosas que no dependen de mí porque tengo dos años más de contrato con el equipo turco del Antalyaspor”.

Sobre lo que le está faltando para poder marcar más goles, señaló que “generar más ocasiones y ser más efectivo en el área, ya que a veces tengo muchas oportunidades y no consigo meterlas. Necesito mejorar eso”.