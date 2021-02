Así fueron las últimas horas del mercado de fichajes para el Oviedo

Para sustituirles, Francesc Arnau solo ha realizado un fichaje: Borja Valle. El club entiende que con lo que hay más la ayuda del berciano es suficiente para lo que resta de temporada. Respecto a Aburjania, que deja un vacío en el centro del campo, en el Oviedo no se contaba con la pujanza de Javi Mier. La entidad entiende que con la aportación del canterano la medular queda perfectamente cubierta.

Eso y las estrecheces del límite salarial, prácticamente agotado con la llegada de Valle, han sido los factores principales para que el Oviedo no se refuerce más de la cuenta. Ziganda descartó incorporar a un lateral izquierdo (compiten Mossa y Lucas a banda cambiada) y el club lo apoyó.

Con un único fichaje, el Oviedo cierra el mercado de invierno con menos incorporaciones desde el ascenso. Como mínimo, siempre habían llegado dos futbolistas. En enero del año pasado fueron cinco jugadores los que se incorporaron al Oviedo.

La marcha del extremo Cedric fue la última operación que cerró ayer el club azul. El extremo camerunés, prácticamente intrascendente para el Cuco Ziganda desde su llegada en verano, encontró casi sobre la bocina un equipo para acabar la temporada en Segunda División. Se trata del Albacete, que ganó el sábado en el Tartiere y lucha por la permanencia. El club manchego buscaba un extremo en el mercado y su primera opción era Appiah, holandés del Almería que finalmente se fue cedido al Lugo.

Ese movimiento sorpresa activó el interés del Albacete en Cedric, que en los últimos días ya se estaba haciendo a la idea de quedarse en el Oviedo debido a la falta de ofertas de club de Segunda. El Albacete convenció rápido al jugador y únicamente faltaba que el Atlético de Madrid, propietario de los derechos de Cedric, diese luz verde a la operación. En el club manchego se mostraban cautos con el desenlace del fichaje pese a tener un acuerdo con el futbolista. El club manchego tenía a Cedric en el radar como una posible alternativa desde hace días, pero no sabía si el Oviedo le dejaría salir y tampoco había hablado con el Atlético ya que esperaba por Appiah.

Pasadas las 20.00 horas el Albacete recibió el visto bueno del Atlético de Madrid para conseguir el préstamo de Cedric y el Oviedo envió toda la documentación rumbo a Castilla La Mancha. El movimiento se hizo oficial pasadas las 22.00 horas. Cedric se marcha del Oviedo tras jugar 157 minutos en nueve partidos. Fue titular en dos de ellos y no logró ganarse la confianza del entrenador. El club no contemplaba su marcha, pero la llegada de Borja Valle fue para él un antes y un después. Viendo más difícil aún tener minutos, Cedric pidió salir a principios de enero y el Oviedo le trasladó que no pondría trabas a finalizar antes de tiempo la cesión.

El otro movimiento que se cerró ayer fue la marcha de Mujica, que estaba cedido en el Oviedo por el Leeds United inglés. El canario apenas ha tenido oportunidades con Ziganda y preparaba su salida desde el inicio de mercado. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Las Palmas será su próximo destino.

El club azul anunció ayer por la mañana el fin anticipado de la cesión del delantero y Las Palmas hizo lo propio tras dar salida a Iemmello. Las otras dos salidas del Oviedo fueron las de Aburjania (Cartagena) y la de Riki (cedido al Racing). El único futbolista que exploró su salida y finalmente decidió quedarse en el club fue Brazão. El meta brasileño ya descartó hace semanas hacer las maletas y así se lo hizo saber al club. Luchará por un puesto con Femenías de aquí a final de temporada.