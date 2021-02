El capitán azul estará en Fuenlabrada. Sergio Tejera ha superado las molestias que le impidieron entrenarse el jueves por precaución y ayer ya participó junto al resto de sus compañeros en la sesión preparatoria celebrada en El Requexón. Salvo sorpresa, el catalán, uno de los fijos para José Ángel Ziganda desde la llegada del técnico navarro al Real Oviedo, podrá formar de inicio en el doble pivote junto a Edgar.

Con la única baja de Alejandro Arribas, que afronta ya la parte final del proceso de recuperación de la rotura de fibras que sufrió en Las Gaunas, los oviedistas intensificaron ayer el ritmo de la preparación del choque del lunes en el estadio Fernando Torres (19.00 horas). Tras comenzar la jornada con un pase de vídeo de una media hora, la plantilla y el cuerpo técnico saltaron al campo número 4 de El Requexón para empezar el entrenamiento propiamente dicho. Tras el calentamiento, los azules realizaron diferentes ejercicios con especial incidencia en la finalización de las jugadas de ataque, bajo la supervisión de Ziganda.

Los azules volverán a entrenarse hoy (10.30 horas), cuando el Cuco ofrecerá también su habitual comparecencia ante los medios previa a los partidos de su equipo, y también están convocados en El Requexón el domingo, a la misma hora. Tras esa última sesión, la expedición emprenderá el viaje a Madrid por vía aérea.

En principio, Ziganda podría presentar ante los de Oltra un once inicial muy similar al que se impuso el pasado lunes al Lugo en el Tartiere. Femenías estaría bajo los palos, con Nieto, Grippo, Christian Fernández y Mossa en la zaga; doble pivote con Edgar y Tejera; Borja Sánchez y Sangalli en los costados, Nahuel como media punta y Blanco Leschuck como jugador más adelantados. No es descartable, dadas las rotaciones en el puesto, que Lucas Ahijado entre en el lateral izquierdo en lugar de Mossa. En caso de que el técnico se decida a alinear de mano a Borja Valle, único refuerzo de invierno, sería por Borja Sánchez o Nahuel Leiva, que no están en el mejor estado de forma de lo que va de temporada.