Todas las reflexiones de Arturo Elías sobre el día a día del Oviedo y el objetivo deportivo de esta temporada

El mexicano, máximo responsable del club azul desde el año 2012, también abordó la actualidad del club y dejó varias reflexiones a tener en cuenta para el futuro. Habló sin tapujos sobre el objetivo del equipo y dijo que está “muy cerca” del día a día de la entidad. La entrevista completa puede leerse en este enlace, pero a continuación se detallan todas las reflexiones de Elías sobre el club.

Autocrítica en el balance de la etapa del Grupo Carso

“Yo no llamaría fracaso al tema del Oviedo, por ejemplo, pero sé que cuando entramos… A ver, esos dos millones de euros famosos que invertimos son una falacia: se necesitaban ocho más antes de seis meses para sobrevivir. Quien piense que fueron solo dos millones se equivoca. Luego había que pagar cuatro y cuatro. El haber limpiado las finanzas y haber ascendido a Segunda División es un éxito, pero en mi cabeza siempre pensé que… Por eso no hablo del Oviedo en mi libro, y esto que le voy a decir ahora le va a interesar. El Oviedo para mí no es un fracaso, pero tampoco ha sido un éxito. Por eso quisiera poner en un siguiente libro la historia del Oviedo, pero cuando esté en Primera División”.

Entrada del grupo mexicano en el club azul

"El club necesitaba lo que necesitaba, la gente había comprado acciones por un precio y para nosotros no era justo comprarlas más baratas. No negociamos, pusimos el dinero y listo".

El sufrimiento desde México

"Hay días que son difíciles. Yo sufro muchísimo con los partidos del Oviedo y cuando no ganamos me arruina el fin de semana. Literalmente. Pero no, no me arrepiento de ninguna manera de haber entrado en el Oviedo. Veo los partidos que transmiten aquí en México, que son la gran mayoría, los veo en casa con mi familia. Todos juntos nos emocionamos y sufrimos a la vez viendo al Oviedo".

Autocrítica

"Se han tomado muchas buenas decisiones y también muchas malas".

Su relación con los directivos

"Hablo como dos o tres veces a la semana con Federico y casi a diario con el “presi” (Jorge Menéndez Vallina). Con Arnau también hablo unas tres veces a la semana. Además de con algún jugador, con el míster… Estoy muy cerca del equipo. Hace poco hicimos una videoconferencia y fue muy bien. Para mí el Oviedo es una gran responsabilidad y una gran pasión".

Objetivo deportivo del Oviedo

"Espero que podamos pelear por meternos en el play-off de ascenso".

Importancia del ascenso a Primera

"Tendría muchísima importancia para todos. Para mí, para Carso para la afición y para la ciudad".

Las redes sociales y los aficionados

"La gente en redes sociales a veces es un poco injusta con el equipo. Yo aguanto, por mí no hay problema. Pero cuando las cosas salen mal, en cualquier situación o en cualquier negocio, lo que necesitas es apoyo, no críticas. Sé que las redes sociales no son la realidad, pero repito que los jugadores en momentos difíciles necesitan apoyo, no críticas. Habrá momentos para criticar y son necesarios, pero la verdad es que duele ver cómo se expresa a veces la gente con el equipo y con los jugadores. En la vida, cuando alguien pasa por un momento duro lo mejor es estar cerca, con apoyo y palabras de aliento. Si hay nerviosismo puede ir a peor"