Ziganda resume su primer año en el Oviedo: “Una vivencia extraordinaria”

“Ha sido una vivencia extraordinaria en todos los sentidos, con momentos mejores deportivamente y otros no tanto, pero con muchísima ilusión”. Así valoró ayer José Ángel Ziganda su primer e “intenso” año natural al frente del Oviedo, marcado por la salvación in extremis de la pasada temporada. “Me quedo con la gente, con las muestras de cariño que recibo día a día en el club y en la ciudad, con el sentido de pertenencia, de vivir el Real Oviedo y el amor a unos colores”, abundó el Cuco, dispuesto a celebrar este cumpleaños mañana (19.00 horas) con un buen resultado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

Se trata de un reto complicado, habida cuenta de las muchas virtudes que Ziganda encuentra en el equipo que dirige José Luis Oltra desde hace dos jornadas. “Saben lo que quieren, son ordenados, no se descomponen y cuentan con futbolistas dinámicos, fuertes y con mucha experiencia en la categoría”, advierte el técnico del Oviedo, que no da mayor relevancia a que los madrileños no ganen en casa desde septiembre.

En todo caso, y pese a la potencial del rival, Ziganda alerta de que los suyos acuden a Fuenlabrada con el objetivo de “consolidar una racha positiva” a partir de la victoria del pasado lunes ante el Lugo. “A ver si somos capaces de conseguir esa solidez y esa confianza para tener solvencia, disputar los encuentros de tú a tú y que los pequeños detalles no nos saquen de los partidos”, añadió el Cuco, que no descarta cambios en el ataque a la vista de la escasa puntería de Leschuk, delantero de referencia de los azules, durante los dos últimos meses.

Pese a esa sequía, el técnico valoró el “trabajo” que está desarrollando el argentino y también vinculó su escasa eficacia anotadora con el hecho de que los azules “no están llegando con claridad” al área rival. “Para cualquier equipo es importante que a los delanteros les lleguen balones en condiciones”, incidió Ziganda, para quien la plantilla ofrece “diferentes opciones en ataque que iremos viendo y decidiendo en función de los estados de forma”. Una de esas opciones es Borja Valle, único refuerzo de invierno, que todavía no ha sido titular, pero que, según el entrenador, puede serlo en cualquier momento. “Es cierto que no está participando de inicio, pero tiene opciones de jugar y seguro que va a tener sus momentos. El otro día, ante el Lugo, iba a entrar al campo, pero hicimos gol y preferimos esperar y hacer otro tipo de cambios”, explicó el Cuco sobre la situación del berciano, que juega menos de lo esperado.

Entre los nombres propios que repasó Ziganda en la comparencia previa al choque de mañana ante el Fuenlabrada apareció también el de Christian Fernández, de actualidad por conseguir la renovación automática por objetivos (veinte partidos) y por haber repetido con Campadabal, defensor del Lugo, el lance del madridista Michel con Valderrama de hace treinta años. Después de que el zaguero lucense arremetiera de manera virulenta contra el cántabro del Oviedo, al que acusó de violento y antideportivo, el Cuco realizó una defensa cerrada de su pupilo. “Es un ejemplo de constancia y entrega, y lleva un año muy bueno tanto en lo futbolístico como en lo personal. Como todos, no es perfecto, pero sí me parece un jugador muy noble, que se entrega al cien por cien por el equipo”, indicó el técnico azul. “Nos equivocamos todos, nosotros, el Lugo... todos, pero los que conocemos a Christian sabemos el carácter que tiene y que destaca por su nobleza”, abundó.

El míster azul, en el repaso a la situación de la plantilla, celebró la mejora que experimentó Edgar el pasado lunes ante el Lugo, tras el bajón en su rendimiento tras pasar el coronavirus. “El otro día ya dio un salto, aunque sin llegar a ser el Edgar espectacular que hemos visto”, apuntó Ziganda, que también alabó el partido de Sergio Tejera ante los lucenses. “Los dos estuvieron muy bien sujetando al equipo y dando una gran sensación de solidez”, apuntó el navarro, que reiteró su “plena confianza” en los cuatro centrocampistas del plantel: “Juegan más Edgar y Tejera, pero Mier sigue dando esa sensación de continuo crecimiento y Jimmy también demostró el mes pasado que está ahí. Estoy encantado con todos ellos, pero no hay sitio para que jueguen los cuatro a la vez”.

La victoria ante el Lugo no ha cambiado ni un ápice la opinión de Ziganda sobre los objetivos del Oviedo para esta temporada. El técnico se abona al partido a partido, para ver en qué situación se encuentra el equipo en abril de cara al momento decisivo de la campaña. “No hay que hacer cábalas ni cuentas cuando no sabemos lo que va a pasar. A ver dónde estamos dentro de un par de meses. A veces, parece poco una cosa que tienes, pero cuando se complica piensas en lo que bien que estabas antes, y también sucede lo mismo al contrario”, señaló el Cuco, para quien lo que tiene que hacer el equipo es “tener la cabeza fría y jugar cada partido con la máxima ilusión y energía”.