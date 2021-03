Las claves del Cuco para que el Oviedo de la sorpresa en Barcelona: “Fuerza, mentalidad y calidad”

El duelo se presenta, a priori, desigual. El Espanyol, segundo en la tabla, tiene 18 puntos más que el Oviedo y su plantilla, construida con un tope salarial que quintuplica al de los azules, está plagada de jugadores de gran calidad que podrían militar perfectamente en Primera División. Pero los partidos hay que jugarlos y el Cuco Ziganda quiere exprimir al máximo las virtudes que aprecia en su equipo para prolongar en el RCDE Stadium la racha de resultados positivos que le ha permitido sumar siete de los nueve últimos puntos en juego.

“Sabemos el potencial del Espanyol, la calidad de sus jugadores y los puntos que lleva. Será complicado, porque en cualquier jugada son capaces de hacer gol y porque, además, son el equipo más compacto y que menos concede de los que están arriba, junto al Leganés”, indica el Cuco, para advertir de que si “ellos son duros, fuertes y tienen calidad, nosotros también tenemos que confiar en las fortalezas propias: somos un equipo con muchísimo ritmo, ordenado y difícil de batir”. “Esperamos ver una gran versión nuestra y afrontar el partido con una gran mentalidad para doblegarles”, apuntó el técnico azul justo antes de dirigir ayer, en El Requexón, el último entrenamiento preparatorio para el duelo de esta noche.

A la hora de plantear el enfrentamiento contra el Espanyol, Ziganda tiene claro que para rascar algo en Barcelona los suyos tienen que hacer “un partido completo”. Y no solo en el bagaje defensivo. “Siempre tienes más posibilidades de ganar si te llegan poco y eres tú el que crea más jugadas de peligro. Por tanto, que ellos lleguen lo menos posible y que nosotros lo hagamos con claridad”, añadió el técnico azul, que espera un partido “completamente diferente al de Fuenlabrada”. “Me gustaría que fuéramos capaces de ser duros, difíciles de desbordar, y tener fuerza, energía y calidad para ir a por el partido. Ahora bien, ellos tienen su calidad y muchas veces no te dejan jugar como te gustaría”, indicó el navarro sobre las claves para dar la sorpresa en tierras catalanas.

Además, aclaró que ni el planteamiento ni la alineación irán en función de la presencia o no en el once perico de Raúl de Tomás, que es duda. “Preparamos el partido mirando a lo general más que a lo individual. Raúl de Tomás será, muy posiblemente, el mejor delantero de la categoría y un futbolista que decide partidos, como pudimos observar aquí en la ida. Pero si no juega tienen dónde elegir, así que no vamos a volvernos locos”, enfatizó el entrenador azul.

Ríos y Leschuk

Como es habitual, el Cuco no desveló el once que tiene en mente para un partido en el que hay poco que perder y mucho que ganar. El técnico sí dio alguna pista para el ataque. Así, calificó de “opción real” que Rodri Ríos repita en punta tras haber marcado de certero cabezazo el tanto de la balsámica victoria ante el Real Zaragoza. “Sabemos lo importante que es hacer gol a nivel mental y para coger confianza. Hizo un gran trabajo, como lo hacen todos nuestros delanteros, y estoy satisfecho”, aseguró Ziganda sobre las posibilidades de que el delantero soriano siga de titular en detrimento de Blanco Leschuk. Interpelado por cómo le ha sentado al ariete argentino el haber perdido el sitio en el once ante los maños, el técnico desveló que habló con él antes del partido del pasado domingo, una vez decidido a darle la alternativa a Rodri como punta de referencia.

“Leschuk es un tipo muy sereno, muy tranquilo y muy trabajador, como se le ve en el campo, y también muy respetuoso con todo”, señaló Ziganda sobre el Tiburón. “Ha entrenado como siempre. Cada jugador tiene su orgullo y ambición, todos quieren jugar de inicio. El otro día él no lo hizo. Hay que respetar las decisiones y a los compañeros. Estamos contentos de cómo se comporta dentro del campo y de cómo se comporta fuera”, añadió el técnico azul sobre un delantero que lleva estancado en los cuatro tantos desde la primera quincena de diciembre y que en Fuenlabrada, justo antes de perder el puesto, falló una gran ocasión de reencontrarse con el gol.

Si Leschuk ha ido perdiendo protagonismo en los últimos partidos, la tendencia de Borja Valle es justa la contraria. Aunque todavía no ha sido titular desde que llegó al club como único refuerzo en el mercado de invierno, el berciano ha ido entrando en el equipo con una incidencia que va claramente al alza. Ziganda reconoce que “está para jugar de inicio, pero hay compañeros que también están jugando y en buen estado de forma”. “Estoy muy contento con él, estuvo bien en Fuenlabrada y el otro día estuvo muy bien también. Va adquiriendo ritmo y la idea de juego. Es una persona muy madura y un profesional de esto. No está saliendo de inicio, pero más por méritos de otros que por demérito de él, porque cuando ha salido lo ha hecho bien. Es una opción real, pero decidiremos mañana el once”, añadió el Cuco sobre las opciones de que Valle sea titular en detrimento de Nahuel Leiva como segundo punta.

Competencia

Se trata de alternativas que maneja un Ziganda que tiene a toda la plantilla disponible para enfrentarse al Espanyol. A su juicio, se trata de algo “positivo para la convivencia”. “A nivel grupal es bueno que todos estemos juntos y que nadie esté privado de poder entrenar. Así que muy contentos, porque, además, venimos de un resultado positivo y buscamos seguir la racha de salud y la deportiva”.

Con esa actitud positiva, el Cuco no busca excusas preventivas ante un posible revés en Barcelona. Así, quita relevancia al hecho de haber jugado ante el Zaragoza a última hora del domingo y volver a hacerlo de viernes frente al Espanyol. Tampoco cree que haya que estar preocupados por la incidencia que puede tener en el arbitraje las críticas vertidas desde la entidad blanquiazul por el trato de los colegiados, especialmente por el del domingo en El Molinón de Gijón. “Los árbitros están curados de espantos. Hay gente que trata de presionar, que piensa que se puede sacar ventaja de esto, pero los de arriba tienen puntos porque ganan y juegan bien. No hablamos de árbitros y esperamos que después del partido no haya que comentar nada”, concluyó el Cuco.