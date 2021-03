El Oviedo sigue a Ortuño de cara a reforzar el ataque el curso que viene

Un viejo conocido está en el radar del Oviedo. El club azul sigue muy atentamente la presente temporada de Alfredo Ortuño, exdelantero azul, actualmente en las filas del Albacete. El Oviedo lo tiene en la lista de opciones de cara a reforzar el ataque de la temporada que viene. Pase lo que pase de aquí a final de curso, la delantera del Oviedo sufrirá una gran remodelación por la forma en la que está configurada.

De los tres arietes que están en la plantilla actual, solo Obeng tiene contrato en vigor más allá de junio. Leschuk está cedido por el Antalyaspor turco y en principio regresará al club al concluir la temporada.

Rodri, por su parte, finaliza contrato en junio y deberá reunirse con el club para tratar su futuro. Con este panorama, el Oviedo quiere tener varias opciones sondeadas para así jugar con ventaja en el mercado de fichajes que se abrirá en julio. Es ahí donde aparece el nombre de Ortuño, pichichi del Oviedo la temporada pasada con 15 goles. El murciano, de 30 años, acaba contrato este verano tras regresar al Albacete al final del curso pasado.

Será un jugador libre y, además, tiene cierto mercado en Segunda División. Ortuño fue feliz en el Oviedo, donde encontró su mejor forma tras varias campañas complicadas, y se adaptó a la perfección al club y a la ciudad. El jugador no ha perdido contacto con los dirigentes del club y pese a que no ha habido aún ninguna oferta, la entidad azul ya sabe que el Oviedo tendría preferencia para el jugador.

El futbolista ya quiso quedarse en Oviedo esta misma temporada, pero fue el Albacete el que bloqueó la operación. En verano el club manchego calificó de “error” su cesión al Oviedo, una vez visto su rendimiento y sus cifras goleadoras. Eso no será problema esta vez porque Ortuño finaliza contrato. No obstante, para recalar en el Oviedo debería reajustarse su salario, inalcanzable en la actualidad para la entidad azul. Ortuño, además, es un delantero muy del gusto del Cuco Ziganda, que internamente ya mostró sus dudas en verano por la marcha del goleador.

Leschuk fue su sustituto, aunque el argentino no tiene el perfil de anotador que sí tiene el ariete murciano. Precisamente ayer, Ziganda fue preguntado en El Requexón por la carencia de un delantero anotador. “La fase ofensiva no depende solo de un jugador. Hay alguno que está marcando diferencias, como Djuka, Sadiq o Raúl de Tomás. Dos o tres, no hay muchos más. Lo normal es tener, como nosotros, jugadores que aporten cosas, pero no estamos viendo a gente que pase de 10 goles con facilidad en Segunda División”, respondió Ziganda. Ortuño sí supero esa cifra la campaña pasada con el Oviedo. “Últimamente no estamos creando tantas ocasiones como en la primera vuelta.

Los equipos también juegan, nos van conociendo cada vez mejor y la finura de los futbolistas no está siempre en su máxima expresión”, zanjó Ziganda sobre esa cuestión.

Con cuatro goles, Ortuño ha bajado el rendimiento goleador con el Albacete esta temporada. Como el año pasado con el Oviedo, el murciano lucha por no descender. En 2021 ha dado un fuerte arreón: todos los goles los metió a partir de enero. Málaga, Logroñés, Cartagena y Girona han sido sus víctimas. Ortuño ha sido titular en 15 partidos de los 26 en los que ha participado hasta el momento a lo largo de esta temporada.