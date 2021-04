Fallece a los 98 años Herminia Sarmiento, la socia más antigua del Oviedo

Su padre era juez y estuvo destinado en Gijón y en Oviedo. Sarmiento estudió Derecho y allí conoció a Guillermo Estrada, que sería su marido. Por aquel entonces Sarmiento ya era socia del Oviedo. Sus vínculos con el Oviedo fueron amplios, ya que Estrada fue jugador del Vetusta y directivo del club durante la presidencia de Enrique Rubio. Además. el hermano de Sarmiento, Manuel Sarmiento, colaboró con LA NUEVA ESPAÑA y fue subdirector del “As”.

Sarmiento nunca tuvo problemas en la grada del Oviedo por ser mujer en una época en la que no era habitual la presencia femenina en la grada. “Siempre se me respetó”, dijo ella misma recientemente en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. No obstante, tuvo problemas para ser juez. “Mi padre me dijo que siendo él presidente de la Audiencia no le parecía correcto”.

El Oviedo fue su pasión. Siguió al equipo, iba incluso a los desplazamientos, y en los últimos tiempos veía los partidos por televisión. Sus años de fidelidad le valieron para recibir, de manos de Eugenio Prieto, la distinción por los 50 años de socia a finales de los 90. El segundo homenaje que ideó el club no lo pudo disfrutar. Los socios con más antigüedad saltaron al campo la temporada pasada de la mano de los futbolistas para celebrar el aniversario. Tres piedras en la vesícula le impidieron estar.