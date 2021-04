El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Almería del próximo sábado en el estadio Juegos Mediterráneos (18.15 horas). Los jugadores del Oviedo saltaron al campo número 4 de El Requexón pasadas las 11 horas. El Cuco, que no podrá sentarse en el banquillo ante los andaluces por su expulsión, no pudo contar con Javi Mier, Juanjo Nieto y Viti, lesionados, ni con Leschuk, que recibió un golpe en las cervicales ante el Girona. El argentino evoluciona bien y pese a que estaba previsto que se entrenase, se ha decidido no forzar teniendo en cuenta los días que queda para el partido. De momento, no está descartado para el encuentro. Por otro lado, tampoco estuvo Sangalli, sancionado para el sábado. El donostiarra aprovechó para hacer trabajo al margen.

Para completar el entrenamiento, el Cuco llamó a cuatro futbolistas del filial: Armenteros, Álex Suárez, Joselu y Sandoval. El Cuco planteó una intensa sesión con mucho balón y finalización de jugadas. Federico González y Francesc Arnau presenciaron el entrenamiento.