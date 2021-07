El Oviedo ata a Joni Montiel: principio de acuerdo con el medio del Rayo

Ambos clubes llegaron a un principio de acuerdo en las últimas horas, únicamente pendientes de varios flecos y del habitual papeleo en la redacción del contrato. La previsión es que Montiel llegue a Oviedo mañana a no más tardar, para pasar el reconocimiento médico y ponerse cuanto antes a las órdenes del Cuco Ziganda en El Requexón. Montiel ocupará la plaza de Riki, a préstamo en el Burgos, aunque el club insiste en que el fichaje del medio madrileño es independiente de la salida del ovetense.

Rubén Reyes ha sido la persona determinante para traer a Montiel y ha pilotado la operación en todo momento. El director deportivo del Oviedo, exsecretario técnico del Rayo Vallecano, conoce bien las capacidades del jugador. Reyes siguió muy de cerca la evolución en Vallecas y considera que puede darle al Oviedo un toque más de calidad.

La medular azul está huérfana tras las marchas de Tejera y Edgar, a las que se une también las del propio Riki. Jimmy y Javi Mier son es estos momentos los únicos centrocampistas del Cuco.

Montiel se unirá a ellos si nada se tuerce y no hay ningún contratiempo. El club azul, consciente de lo sucedido con Arribas, que no fichó por el Aris de Salónica cuando tenía el contrato listo para firmar, prefiere no dar por cerrada la incorporación hasta que llegue el jugador.

Una vez que Montiel esté en Oviedo, Ziganda deberá buscarle encaje al fichaje de Reyes. El director deportivo del Oviedo, conocedor del nuevo sistema azul –un 4-3-3 que prima la posesión–, tuvo claro que Montiel puede adaptarse bien a ese esquema, aunque en su carrera siempre se ha desempeñado como mediapunta. Montiel llegará al Oviedo con el objetivo de volver a hacerse importante tras un curso con poca participación en el Rayo, siendo un recambio habitual. En el club azul su fichaje recuerda, con diferencias, al de Nahuel, otra promesa que venía de no contar con mucho protagonismo y que volvió a sentirse importante en el Oviedo.

Luismi, otro objetivo. Mientras Montiel está a punto de llegar, el Oviedo sigue intentando cerrar a Luismi, una operación que se está demorando mucho más de lo esperado. La previsión de la dirección deportiva azul es la de acelerar su fichaje esta semana. Pero no está resultando sencillo llegar a un acuerdo por las pretensiones económicas del jugador, que rescindirá en el Elche, de Primera, y tiene varios equipos interesados en contar con sus servicios.

Pese a los inconvenientes, en el club azul hay un moderado optimismo con su vuelta, que se trata de una petición expresa del Cuco a Rubén Reyes. Luismi ve con buenos ojos volver al Oviedo, donde estuvo cómodo en la media temporada que jugó.