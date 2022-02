El reencuentro más esperado tras el desplante: Berjón vuelve a jugar ante el Oviedo

Hoy y ahora, hace dos años, el Cuco Ziganda empezaba su etapa en el Oviedo. Por aquel entonces el equipo estaba hecho un flan, mirando hacia el descenso y sumido en vaivenes internos desde la marcha de Joaquín Del Olmo.

El jefe de la caseta era Saúl Berjón, ovetense, capitán y portador del “10”. El referente del equipo. Nada hacía presagiar lo que pasaría en verano: ruptura total, Berjón haciendo las maletas rumbo a Segunda RFEF tras no aceptar bajarse el sueldo y el club coronando a Borja Sánchez como referencia en el ataque en lugar de Berjón. El ovetense se sintió dolido con Arnau, director deportivo, y a tenor de su reacción hace solo unos meses, también con Ziganda, que al final del curso dijo que contaba con él. Hoy, Berjón vuelve a enfrentarse al Oviedo. En el césped de El Plantío no se podrá cruzar con el técnico, sancionado con dos partidos. Al menos delante de las cámaras, no habrá saludo después de un gesto que fue la comidilla del oviedismo en el partido de ida (1-3): Berjón paseando al lado del Cuco después de ser ovacionado y enseñándole el escudo a modo de provocación en el peor momento del curso para el Oviedo. Nada ha dicho Saúl de una escena que dolió en el club.

El Cuco, con cintura, no le dio importancia delante de los micrófonos y se limitó a resaltar la calidad de Berjón, aunque el gesto no fue de su agrado. Días después se jugó su puesto ante la Ponferradina y logró una victoria en El Toralín (1-2).

Berjón mantiene contacto con integrantes de la plantilla. En los últimos días se cruzó mensajes con Bastón y Christian. Este último, fuera de combate, era su mejor amigo cuando estaba en el Oviedo. El jugador del Burgos también tiene relación en la actualidad con el consejo del Oviedo. Con Manuel Paredes, vicepresidente, ha hablado varias veces desde su marcha a El Plantío. Allí, en Burgos, fue el héroe del ascenso a Segunda División, anotando el gol decisivo ante el Bilbao Athletic. Este curso, con 35 años, le está costando ser importante en un equipo que está protagonizando una gran temporada y vive en mitad de tabla con 38 puntos, los mismos que el Oviedo.

Berjón ha sido titular en 11 partidos de los 23 en los que ha participado. No sale de inicio desde noviembre, en la victoria ante la Ponferradina. Ha tenido que hacer frente a una lesión muscular. Hoy está disponible y de Calero dependerá que sea o no titular.

El Oviedo, para tapar el vacío en ataque de su marcha, confío en Borja Sánchez, que heredó su dorsal y en alguna ocasión puntual también su brazalete de capitán. Paradójicamente, ahora Borja está en una situación similar a la de Berjón hace dos años: pendiente de renovar. Pero en este caso la situación es opuesta. El club sabe que deber subirle el sueldo y en el caso de Berjón lo que pretendía era bajarlo. Este curso, en una comparativa entre jugadores, Borja sale claramente ganando. Mete más goles (2-0), da más asistencias (7-4), regatea más (50-14) y recupera más (141-74) balones.