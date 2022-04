Ziganda, tras la tangana en el derbi: “Pedimos perdón si ofendimos a alguien”

El entrendor del Oviedo, el Cuco Ziganda, ganó su cuarto derbi y dividió su comparecencia posterior en dos partes: lo futbolístico y las bochornosas escenas finales. El técnico azul, que fue a separar a Femenías de los jugadores del Sporting que le agredieron, dijo que “el derbi se vive con mucha intensidad por los dos lados. Igual uno cuando gana se suelta y lo celebra de forma efusiva. Se junta el hambre con las ganas de comer y no le doy más vueltas. Por mi parte, no empaña la victoria”, dijo el navarro, que pidió disculpas. “Si alguno se ha sentido ofendido, pedimos disculpas. En un momento de euforia alguien puede tener un gesto y pedimos perdón”.

Ziganda describió la escena final, con Femenías rodeado de jugadores del Sporting y el Cuco llevándoselo. “He visto a Femenías rodeado y he ido a separar. Yo no estoy para pegarme con nadie...He estado muchas veces en el verde y me he equivocado. Si ha pasado, ha pasado. Es triste, desde mi posición de entrenador lo he visto”, dijo Ziganda.

Sobre lo futbolístico, el técnico del Oviedo se mostró muy satisfecho con su equipo. “Ha sido un partido muy especial y ganarlo sabemos lo que supone. Estamos bien posicionados, en buena racha, en un momento que nos permite ilusionarnos. Ha sido una jornada completa y estamos contentos”, recalcó tras conseguir la cuarta victoria seguida.

“Hay que ser muy firmes y muy convencidos en todo lo que hacemos. Estamos dando sensación de ser un equipo sólido, compacto y con argumentos ofensivos. Llevamos una buena racha, nos quedan seis partido y no podemos bajar ni un solo gramo la energía. Somos un grupo compacto para todo y a ver si somos capaces de mantener la victoria”. El Cuco vivió además su primer derbi a domicilio con público en las gradas. “Fue diferente para mí y un partido grande, como son este tipo de partidos. Creo que, en ese sentido, los dos equipos lo intentamos hacer lo mejor posible. Lo viví igual, con gente o sin gente. Es una semana muy bonita, preparas el partido, ves cómo te anima todo el mundo, te empuja...La pena es que no ha podido venir gente nuestra. Hay muchísima gente, la mayoría que hay en los clubes, que son partidarios de que se pueda convivir, sin que haya problema de relacionarlos y juntarnos”, finalizó el Cuco.