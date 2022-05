El Numancia logró el ascenso a Primera RFEF con el exoviedista Diego Cervero como maestro de ceremonias en la celebración. "Jugué en el mejor equipo del mundo, que es el Oviedo, y me retiro en un grande como el Numancia", dijo Cervero, micrófono en mano, ante miles de aficionados sorianos, que le coreaban como un ídolo. "No te retires, Cervero no te retires", le gritaban.

Pedida de mano de Diego Cervero en la celebración de ascenso del @cdnumancia pic.twitter.com/vQiFbhkBFv — Fran Pérez Ciria (@Franxu_num) 8 de mayo de 2022 Pero la sorpresa de la tarde no fue esa. El exdelantero azul sorprendió a todos con una insólita petición desde el escenario: le pidió matrimonio a su novia. "Has estado en los buenos y en los malos momentos. Solo quiero decirte una cosa, ¿quieres casarte conmigo?", le preguntó el ovetense a su novia, presente entre el público, que empezó a aplaudir como si no hubiese mañana. El momento de la pedida puede verse en el vídeo que acompaña esta información, que ha sido muy comentado en las redes sociales.