Federico González, asesor de Carso en el Oviedo: "Creo que Borja renovará; el trabajo de Tito para lograrlo es muy bueno”

Es el hombre fuerte del máximo accionista en el Oviedo. Llegó “para tres meses”, como él mismo reconoce, y lleva 33. Su etapa sigue estirándose, aunque él se pone fecha de caducidad. Mientras esta llega, es el encargado de supervisar todos los movimientos en el club. Federico González atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el acto que sirve para anunciar el acuerdo un año más con Digi como patrocinar principal de la camiseta del Oviedo. El mexicano arroja luz sobre la situación del club, las inquietudes del máximo accionista y, también, sobre la actualidad deportiva.

–El Oviedo apuesta por Tito Blanco y Jon Pérez Bolo. ¿Por qué son los elegidos?

–Es la continuidad que buscábamos. Queríamos personas de primer nivel para esas funciones, y tanto Tito como Jon lo son, por eso estamos muy contentos en poder incorporarlos. Hay muchas circunstancias que ayudan a tomar la decisión. Pero tenemos claro que son las personas indicadas para estar en el Real Oviedo.

–¿Le gustaba cómo jugaba la Ponfe de Bolo?

–Sí, me gustaba su juego, pero me gusta aún más la persona. Yo no soy tanto de deporte, voy a las personas, y me gusta su manejo.

–¿Para cuándo la campaña de socios?

–Estamos trabajando en ella, saldrá en torno al 10 de julio, y lo que buscamos es satisfacer a todos los aficionados. Ayer -por el miércoles- el consejo se reunió con los peñistas, estuvieron hablando. Se trataron varias cosas y se concluyeron algunas ideas a tener presentes. Las tomaremos en cuenta.

–¿Van a bajar el precio de los abonos?

–Si el precio del carné sale a 8 euros el partido, ¡no puedo bajar más los precios! Estamos trabajando en ideas para la campaña, somos inquietos.

–¿Qué le dice Arturo Elías?

–Nos exige mucho. Eso es lo que me transmite, que hay que mejorar. Está ilusionando con el Oviedo, sigue igual. Ya lo he dicho otras veces: pocos dueños conocen tanto el día a día de sus equipos como Arturo.

–Y usted, ¿cómo se encuentra en Oviedo?

–Vine para 3 meses y ya llevo 33. Soy feliz aquí, mi señora está conmigo y disfrutamos de Oviedo y de Asturias. Mientras Arturo (Elías) me mantenga aquí, yo seguiré. Pero también le digo que tengo fecha de caducidad, pero primero he de hablar con Arturo. La tengo clara, pero tengo que ver qué opina él. El año que viene cumplo 75 años… No creo que sea edad para jubilarse porque no quiero jubilarme nunca, pero puede ser un buen momento para que venga gente joven con ideas y más dinámica para continuar con la labor que se está haciendo en el club.

–¿Y qué perfil le gustaría que le relevara?

–Todavía no sé si me puedo ir como para saber quién me va a relevar.

–Si esta es su última temporada, buscará el ascenso con especial ilusión…

–Ojalá sea el año del ascenso, pero no sé si será mi último año, tengo que hablar primero con Arturo.

–¿Ha cambiado mucho el club desde que aterrizó aquí?

–Creo que sí hemos cambiado mucho a nivel interno. Seguimos ahorrando hasta en las hojas de la fotocopiadora, pero hemos cambiado. Ya no necesito controlar tanto como antes, la gente sabe que tiene que ser austera. Para trabajar con Carso hay que ser productivo, austero, leal y honesto.

–¿Cómo se valora en el Grupo Carso el trabajo del consejo de administración?

–Hay que preguntar a Arturo y la gente de Carso. De su trabajo yo no paso informes a México, no es necesario. El trabajo del consejo se ve a todas luces y lo que se ve no se juzga.

–¿Cuál será el objetivo del Oviedo la próxima temporada?

–El techo es el cielo, y aspiramos a más. Este año no hablaremos de play-off, hay que ir, como dice Simeone, partido a partido. Es lo que toca.

–¿Qué opina de la entrada del grupo mexicano Orlegi en el Sporting?

–No tengo nada que decir. Es una coincidencia que también sean mexicanos. Pero nos tiene sin cuidado. En México no tuve relaciones con ellos.

–¿Es optimista con el futuro de Borja Sánchez?

–Sí, yo creo que va a renovar. Hablé con él antes de acabar la temporada. Yo creo que está en disposición de seguir. Lo que hablamos entre nosotros me da esperanzas. Entiendo que aspire a jugar en Primera, pero siempre hemos seguido pendientes de él. El trabajo de Tito para lograr su renovación es muy bueno.

–Hay futbolistas con cláusulas bajas. ¿Le da miedo?

–No. No espero que salga nadie, pero esto es fútbol y nunca se sabe.