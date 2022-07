El regreso del goleador del Real Oviedo: Borja Bastón empezará a entrenar el lunes "casi con normalidad"

El Real Oviedo volvió a tener ayer dos bajas sensibles, las de Borja Bastón y David Costas. El primero lleva lesionado desde el partido ante el Racing de Ferrol en Navia y el segundo aún no ha participado esta pretemporada. Bolo reconoció que una de las cosas que se lleva del partido de ayer ante el Alavés es que no hubo "ningún percance más de lesiones". En relación a las ausencias del delantero y del central, Bolo fue optimista: "A ver si la semana que viene podemos empezar a trabajar todos juntos y vamos vaciando la enfermería, no son casos graves, pero impiden hacer una pretemporada normal al jugador".

Más concretamente, el vasco aseguró que "el lunes, cuando empezamos a entrenar, Bastón tiene que entrenarse casi con normalidad". Más lento va lo de Costas: "Tendremos que esperar un poco más, saldrá a entrenar, pero todavía un poco adaptativo, esperemos que al final de la semana estén los dos listos".