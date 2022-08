El Oviedo ya piensa en el Andorra. Jon Pérez Bolo, técnico azul, ofreció esta mañana en El Requexón la primera rueda de prensa de la temporada para analizar cómo llegan los suyos al estreno liguero del lunes ante el Andorra.

Parte de bajas

“Costas y Miguelón no han hecho las sesiones de sus compañeros, siguen con molestias. No están disponibles. Pomares tuvo un percance pero hay un par de días para saber si puede llegar. Montoro va cogiendo el ritmo”.

El inicio.

“Ilusión, ganas, las pretemporadas se hacen largas. Queremos que empiece la competición. Hicimos buena pretemporada pero nos queda por mejorar. Los técnicos somos nuevos y hay futbolistas nuevos también, nos tenemos que conocer. Hay que coger los conceptos. Hay predisposición y ganas de trabajar. Tenemos que dar pasos hacia adelante”.

Enrich

“Es un caso parecido al de Montoro, llegó más tarde que sus compañeros. Puede ser titular pero lo valoraremos estos días. No vamos a dar pistas al rival. Está para poder ser titular, aunque lleva menos sesiones”.

El once.

“Lo tengo claro”.

La Segunda.

“Me espero una temporada igual de dura que las últimas. Será complicado sacar los partidos adelante. Los que bajan de Primera están llamados a ser dominadores. Estarán en la parte alta, en teoría, pero es fútbol. Los que sepamos sacar nuestras virtudes, estaremos más cerca de conseguir buenos resultados”.

4-4-2.

“Es un sistema que me gusta mucho, pero no estamos cerrados solo a ese sistema. Podemos usar otros, la plantilla se adapta a más sistemas. Cada partido es una batalla. Nuestro trabajo es intentar sorprender al rival. Lo valoraremos cada semana, no me ciño solo a un guion”.

Fichajes.

“El club está haciendo un gran esfuerzo y Tito está trabajando duro. Puede haber alguna salida y veremos si podemos fichar algún futbolista más. El esfuerzo es grande. Vamos con todo, a intentar fortalecer la plantilla pero alguien tiene que salir”.

Las expectativas.

“El fútbol es presión, pasión, ilusiones… Lo hemos hablado en pretemporada: queremos llegar de la mejor forma al partido del lunes, que hace mucho que no se gana. A ver si podemos romper esa estadística. Vamos con humildad, pero eso no quita que seamos ambiciosos, que queramos estar lo más arriba posible. Es una motivación extra. El esfuerzo de la propiedad por mejorar, la afición lo está acogiendo bien. Ver cada día los números de socios es una ilusión, nos motiva. Queremos devolverles el ánimo que nos dan desde el primer día. Debemos crecernos. Cuando pite el árbitro debemos saber que representamos a mucha gente. Cada compañero debe matar por el que tiene al lado, todos debemos tirar en la misma dirección”.

Andorra.

“Los recién ascendidos son los más peligrosos, vienen de lograr un objetivo importante, juegan con ilusión, saben al escenario al que salen. El Andorra es un equipo valiente, que propone. Usarán sus armas. Los que suben suelen empezar fuertes. Empezar bien te da un plus de tranquilidad importante: con 3 puntos se construye mucho mejor.”