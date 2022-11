Borja Sánchez está de vuelta. Después de un par de semanas trabajando junto a sus compañeros al mismo ritmo, Álvaro Cervera incluirá el nombre del media punta en la lista para enfrentarse el sábado al Mirandés en el Carlos Tartiere. “Recuperamos a Borja. Entrará en la convocatoria. No está para 90 minutos pero puede entrar en la rotación”, explicó el entrenador en la sala de prensa de El Requexón tras la sesión de esta mañana. “No estuvo en Ponferrada porque no estaba previsto que jugara y viajar para que no entre o lo haga en los últimos minutos puede complicarte las cosas”, añadió el cántabro.

La buena noticia es el regreso de Borja, pero las ausencias siguen alterando los planes del técnico que no podrá contar ni con Alonso Aceves ni Montoro, ni seguramente con Viti, quien no se ha ejercitado en toda la semana con sus compañeros. Cervera advierte sobre el peligro del rival del sábado: “El Mirandés viene de ganar a un equipo revelación como el Cartagena, y le ha derrotado bien. Jugar en casa te da un plus, pero también supone más presión y más inercia a pensar que tienes que ganarlo. Eso no sabes si al final es bueno o es malo. Pero todos los partidos, con los puntos que nos hemos dejado por el camino, son de más tensión de la que deberían tener. Jugar así no es agradable, pero es lo que tenemos. Queremos salir de esta situación para poder jugar más tranquilos y mejor, que yo creo que lo podemos hacer”.